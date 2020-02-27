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Хоккей

“Детройт” – “Нью-Джерси” (1:4): первая победа Шнайдера

Николай ПисаревНет комментариев
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Джонатан Бернье

Вратарь “Девилз” Кори Шнайдер отразил 27 бросков и одержал первую победу в сезоне. В предыдущих 11 встречах он сыграл 0-7-2, а предыдущая его победа датирована 25 марта 2019 года.

“Очень приятное чувство, – сказал Шнайдер. – Это только одна победа, я хочу намного больше, но чувство облегчения все равно присутствует. Уже конец сезона, но эти победы для нас все равно очень важны”.

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“Нью-Джерси” (25-27-10) выиграл в третий раз подряд и в седьмой раз за 10 встреч. “Девилз” реализовали три шанса в большинстве из пяти: по голу забили Еспер Братт, Никита Гусев (также сделал передачу) и Кайл Палмиери.

“Детройт” (15-46-4) потерпел 17-е поражение в 20 матчах. В последних 13 играх “Ред Уингз” забили только 10 голов в равных составах. Вратарь Джонатан Бернье сделал 27 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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