Джей Баумистер не сыграет в этом сезоне

Джей Баумистер

Защитник “Сент-Луис Блюз” Джей Баумистер выбыл до конца сезона.

11 февраля 36-летний хоккеист перенес сердечный приступ в матче против “Анахайм Дакс”. За 7:50 до конца первого периода он потерял сознание на скамейке запасных. “Блюз” и “Дакс” проведут отложенный матч 11 марта в Honda Center. Он пройдет в том же формате, что и все матчи регулярного сезона, и начнется при счете 1:1, при котором он был остановлен.

14 февраля Баумистеру был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор для восстановления нормального сердечного ритма. 18 февраля “Блюз” поместили его в долгосрочный список травмированных. Перед игрой против “Нью-Джерси Девилз” (3:0) он навестил партнеров по команде в Enterprise Center .

“Я хочу искренне поблагодарить всех тренеров “Сент-Луис Блюз” и “Анахайм Дакс”, а также всех тех, кто первым пришел мне на помощь, медицинский штаб “Анахайма” и команду медцентра UCI за их быстрые действия 11 февраля, – сказал 36-летний защитник в заявлении, опубликованном “Блюз”. – Все это время наша семья чувствовала поддержку всей семьи Национальной хоккейной лиги и города Сент-Луиса. Нам очень пригодилась ваша невероятная забота. В воскресенье вечером я вернулся в Сент-Луис и нахожусь на пути к выздоровлению. Мои жена и дочки бесконечно благодарны за всеобщую поддержу. Мы продолжим с оптимизмом смотреть в будущее”.

В 56 матчах сезона Баумистер набрал 9 (1+8) очков. В 26 играх плей-офф Кубка Стэнли прошлого года на его счету было семь передач, и он помог “Сент-Луису” завоевать первое чемпионство в своей истории.

1 апреля 2013 года он был обменян из “Калгари Флэймз” в “Сент-Луис”. Всего в 490 матчах регулярных сезонов в “Блюз” на его счету 124 (17+107) очка.

Баумистер был выбран “Флоридой Пэнтерз” в первом раунде (№3) драфта-2002. Всего в 1240 матчах в составе “Блюз”, “Флэймз” и “Пантерз” на его счету 424 (88+336) очка, а также 13 передач в 75 матчах плей-офф.