Дубль Чижовой не спас украинок от третьего поражения на чемпионате Мира

Вчера, 26 февраля, состоялась третья игра мирового хоккейного мундиаля в Исландии, в которой хоккеистки сборной Украины противостояли новозеландкам.

Уже на седьмой минуте матча наши спортсменки уступали своим соперницам со счетом 0:2.



Играя в меньшинстве украинки, благодаря точному броску Татьяны Чижовой смогли сократить разрыв в матче. Но, все же, на перерыв, они ушли со счетом 1:3.

Вторая «двадцатиминутка» получилась довольно насыщенной – нехватку сыгранности и опыта наша команда пыталась компенсировать полной самоотдачей, стараясь не уступать ни в одном единоборстве своим визави.

Обе сборная отличились по разу, поэтому, и на второй перерыв «сине-желтые» уходили с отставанием в две шайбы.

Заключительный отрезок встречи начался очень перспективно для украинок. Уже на второй минуте Татьяна Чижова забросила третью шайбу (вторую в игре) и сократила отрыв к минимуму. Казалось, что наши девушки вот-вот и дожмут новозеландок, но два подряд удаления, которыми воспользовались их соперницы, свели на нет все старания.

В итоге, сборная Украины пропустила пятую шайбу, а финальная сирена зафиксировала победный счет на табло – 5:3, в пользу хоккеисток из Новой Зеландии.

Новая Зеландия – Украина 5:3 (3:1,1:1,1:1)



Украина: Козачук (Ткаченко Виктория) Чижова, Майфельд, Кобчук, Забарная, Вансович,Ткаченко Татьяна, Лаломова, Макаренко, Громова, Цимиренко, Добровольская, Скащук, Ценова, Ковтун, Ткачук, Лесь, Алипова Елена, Алипова Элизабет, Козуб, Слащева.

Источник: сайт Федерация хоккея Украины