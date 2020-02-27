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“Каролина” – “Даллас” (1:4): Неделькович не спас “Ураганов”

Николай ПисаревНет комментариев
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Голкипер “Каролины” Алекс Неделькович

Вратарь Алекс Неделькович провел первый матч в сезоне, сделал 14 сэйвов и не смог спасти “Каролину” от поражения. Неделькович провел первый матч в НХЛ с 23 января 2019 года из-за травм Петра Мразека и Джеймса Раймера.

Основной вклад в победу “Далласа” (37-20-6) внесло звено в составе Роопе Хинтца (гол, две передачи), Дениса Гурьянова (гол, передача) и Джейсона Дикинсона (гол, передача). А в воротах надежно сыграл Антон Худобин, сделавший 40 сэйвов. Благодаря победе, ставшей седьмой за последние девять матчей, “Старз” вышли на второе место Центрального дивизиона, на одно очко опередив “Колорадо”.

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“Каролина” (35-23-4) потерпела второе поражение за три матча и уступает “Коламбусу” в борьбе за место второй “уайлд-кард” два очка, хотя имеет три игры в запасе. Единственный гол “Харрикейнз” забил Себастьян Ахо, продливший результативную серию до рекордных в клубе 13 матчей. Андрей Свечников сделал передачу и набрал очки в 11-й игре подряд.

В третьем периоде “Каролина” перебросала “Даллас” 19-1, но Худобин справился со всеми бросками. В составе “Харрикейнз” дебютировали форвард Винсент Трочек, обменянный в понедельник из “Флориды”, и защитник Брэйди Скей, приобретенный из “Рейнджерс”.

Источник: nhl.ru
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