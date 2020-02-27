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Хоккей

“Колорадо” – “Баффало” (3:2): “Эвеланш” догоняют “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Мартин Каут

“Колорадо” (37-18-7) одержал четвертую победу подряд и на расстояние трех очков приблизился к “Сент-Луису” в борьбе за первое место Центрального дивизиона и Западной конференции. Решающий гол в третьем периоде за 8:06 до конца при счете 2:2 забил Джей-Ти Комфер.

Также у “Эвеланш” по голу в большинстве забили Габриэль Ландеског и Мартин Каут, для которого шайба стала первой в НХЛ. Он проводил четвертый матч в лиге и добил шайбу в ворота после броска Владислава Каменева. Вратарь Павел Францоуз сделал 31 сэйв.

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За “Колорадо” дебютировал Владислав Наместников, сыгравший 12:17. Валерий Ничушкин весь матч провел в первом звене с Ландескогом и Нэйтаном Маккинноном. “Эвеланш” играли без травмированных вратаря Филиппа Грубауэра, а также форвардов Андре Бураковски, Назима Кадри, Мэтта Калверта и Мэтта Нието.

“Без всех выбывших ребят мы стараемся играть как можно лучше, – сказал Комфер. – Мы стараемся играть хорошо в обороне, следить за шайбой и делаем в этом плане хорошую работу”.

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“Баффало” потерпел второе поражение за семь матчей и остался в 10 очках от зоны плей-офф. По шайбе у “Сэйбрз” забросили Кертис Лазар и Земгус Гиргенсонс.

На третьей минуте третьего периода гол форварда “Колорадо” Тайсона Джоста был отменен после того, как он сыграл высоко поднятой клюшкой после броска Никиты Задорова.

Источник: nhl.ru
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