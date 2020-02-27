“Лос-Анджелес” – “Питтсбург” (2:1): “Пингвинз” снова проиграли

Патрик Марло

“Питтсбург” (37-19-6) потерпел четвертое поражение подряд и остался в четырех очках от лидера Столичного дивизиона “Вашингтона”. За “Пингвинз” дебютировали приобретенные в понедельник в разных обменах Патрик Марло, Конор Шири и Эван Родригес, а единственный гол в третьем периоде при счете 0:2 забил Брайан Раст. Ему ассистировал Евгений Малкин, проводивший 900-й матч в НХЛ. Он стал 13-м россиянином и третьим игроком “Пингвинз”, преодолевшим этот рубеж, а также вышел на 67-е место в истории лиги по результативности (1065). Он сравнялся с Китом Ткачуком и оставил позади Рэя Уитни.

Евгений Малкин сыграл 900-й матч за Питтсбург pic.twitter.com/wvc2xTUIYg — NHL.RU (@nhlru) February 27, 2020

“Лос-Анджелес” (23-35-6) одержал вторую победу за четыре матча благодаря голам Блэйка Лизотта и Тревора Льюиса, а также 35 сэйвам Кэлвина Петерсена.

В конце первого периода Сидни Кросби полагал, что сравнял счет, но повтор показал, что шайба не пересекла линию ворот. Голкипер “Пингвинз” Тристан Джарри отразил 20 бросков из 22.