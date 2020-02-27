Матчи регулярного чемпионата 26 февраря 2020 года (онлайн)

Патрик Марло

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Расписание матчей 26 февраля (время московское):

“Колорадо Эвеланш” – “Баффало Сэйбрз” (04:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Эдмонтон Ойлерз” (06:30)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Питтсбург Пингвинз” (06:30)

“Вегас” – “Эдмонтон” (06:30 мск): победная серия “Голден Найтс”

“Вегас” (34-22-8) в воскресенье обыграл “Анахайм” (6:5 ОТ) и одержал шестую победу подряд. “Голден Найтс” располагаются на вершине Тихоокеанского дивизиона, на два очка опережая “Эдмонтон” и “Ванкувер”. При этом у “Ойлерз” относительно “Вегаса” есть одна игра в запасе, а у “Кэнакс” – две.

В поединке с “Дакс” Уильям Карлссон оформил третий в карьере хет-трик, Марк Стоун отметился четырьмя передачами, а Малкольм Суббан отразил 25 бросков. Тот матч стал для вратаря последним в составе “Голден Найтс”. В понедельник “Вегас” обменял его в “Чикаго” на другого голкипера Робина Ленера. Также “Рыцари” отдали за Ленера американского форварда Вячеслава Демина и выбор во втором раунде драфта-2020.

В 33 матчах этого сезона Ленер сыграл 16-10-5 при 3,01 в среднем пропущенных шайбы за матч и 91,8% сэйвов. В прошлом сезоне в составе “Айлендерс” он провел 46 матчей, в среднем пропуская по 2,13 гола и отразив 93,0% бросков, заняв третье место в голосовании на “Везина Трофи”.1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. Суббан в 20 матчах сезона сыграл 9-7-3 при 3,18 в среднем пропущенных гола и 89,0% сэйвов.

“Я слышал о нескольких клубах, но “Вегас” появился из ниоткуда, – сказал Ленер. – Я был немного шокирован, но рад. Приятно удивлен. Здесь отличные ребята. Я рад, что буду играть в команде, которая поборется за Кубок Стэнли. Буду стараться и помогать изо всех сил. Меня здесь очень тепло встретили. Сразу видно, что тут собрались замечательные люди. Я рад, что присоединился к такой команде. У нее уже есть определенная репутация”.

Кроме того, “Голден Найтс” перед дедлайном пополнились форвардом Ником Казинсом из “Монреаля” в обмен на выбор в четвертом раунде драфта-2021 и подписали двухлетний контракт с защитником Ником Холденом на общую сумму $3,4 млн.

“Ойлерз” во вторник уступили “Дакс” (3:4 ОТ) и потерпели третье поражение в четырех встречах. В составе “Эдмонтона” (33-22-8) по голу и передаче на свой счет записали Тайлер Эннис и Андреас Атанасиу, которые дебютировали за “Ойлерз” и играли в тройке с Коннором Макдэвидом, сделавшим три передачи. Нападающий “Эдмонтона” Леон Драйзайтль во вторник забил 37-й гол в сезоне и набрал 99-е очко. На это ему потребовалось всего 63 встречи.

“Колорадо” – “Баффало” (04:00): хороший шанс для Наместникова

“Колорадо” (36-18-7) последний матч проводил в субботу, когда на выезде обыграл “Лос-Анджелес” (2:1 Б), одержав третью победу подряд и шестую кряду в гостях. В последних 10 встречах команда сыграла 7-2-1, а в предыдущих 14 поединках одержала 11 побед. “Эвеланш” с 79 баллами идут третьими в Центральном дивизионе и на одно очко отстают от “Далласа” при двух матчах в запасе. Отставание от лидирующего “Сент-Луиса” составляет уже пять очков, но “Колорадо” провел на три матча меньше.

Вратарь “Эвеланш” Павел Францоуз, заменяющий травмированного Филиппа Грубауэра, в своих последних трех встречах пропустил всего два гола. Он был признан первой звездой прошедшей недели, сыграв 3-0-1 при 1,46 в среднем пропущенных гола, 94,1% сэйвов и одном шатауте.

В понедельник его новым напарником стал Майкл Хатчинсон, которого “Колорадо” выменял из “Торонто”, отдав обратно защитника Калле Роузена. Ранее тот стал частью сделки по обмену Назима Кадри в “Эвеланш”. В этом сезоне Хатчинсон в 15 матчах одержал четыре победы, пропуская в среднем 3,66 шайбы за игру и отражая 88,6% бросков.

Кроме того, перед дедлайном “Колорадо” усилил глубину состава и обменял из “Оттавы” нападающего Владислава Наместникова, отдав за него выбор в четвертом раунде драфта-2021. У Наместникова действует последний год двухлетнего контракта, который он подписал 1 июля 2018 года с “Рейнджерс”. После окончания этого сезона он может стать неограниченно свободным агентом. Всего в 56 матчах этого сезона на счету россиянина 25 (13+12) очков.

“Я считаю себя разносторонним форвардом, – сказал Наместников. – Мне кажется, я могу действовать надежно в своей зоне и могу опасно атаковать. И я хочу сделать все возможное, чтобы помочь этой команде. К сожалению, последние несколько лет у меня не было возможности играть в плей-офф. Здесь же у меня появляется хороший шанс. Я голоден и хочу пробиться туда”.

У “Эвеланш” по-прежнему травмированы Микко Рантанен, Мэтт Калверт, Назим Кадри, Колин Уилсон и Андре Бураковски. Ожидается, что в среду никто из пятерых в состав не вернется. А вот Наместников проведет дебютный поединок за новый клуб.

“Влад очень доволен тем, что оказался в “Колорадо”, – сказал агент Наместникова Дэн Мильштейн. – Это один из клубов, куда он хотел попасть. Там есть шанс завоевать Кубок Стэнли уже в этом сезоне. К тому же “Эвеланш” раньше думали о том, чтобы выменять Наместникова. Просто сейчас в дедлайн это получилось”.

“Сэйбрз” (29-25-8) в воскресенье обыграли “Виннипег” (2:1) и одержали пятую победу в последних шести встречах. Вратарь “Баффало” Юнас Юханссон в том матче сделал 25 сэйвов и добился первой победы в карьере. “Сэйбрз” выиграли шесть поединков из восьми и занимают шестое место в Атлантическом дивизионе, на восемь очков отставая от идущего третьим “Торонто” при двух встречах в запасе.

В понедельник нападающий Уэйн Симмондс был обменян в “Баффало” из “Нью-Джерси” на условный выбор в пятом раунде драфта-2021. Если Симмондс проведет 10 матчей в регулярном сезоне и “Баффало” выйдет в плей-офф Кубка Стэнли, то выбор превратится в четвертый раунд драфта-2021. 31-летний форвард, 1 июля подписавший однолетний контракт на $5 млн, после окончания этого чемпионата может стать неограниченно свободным агентом. В 61 матче этого сезона он набрал 24 (8+16) очка.

“Мне кажется, что они движутся в правильном направлении, и я подумал о том, что могу стать той частью, которая в конечном итоге поможет этой команде выйти в плей-офф, – сказал Симмондс. – Я очень рад находиться здесь и не могу дождаться своей первой игры за “Сэйбрз”.

Также в понедельник нападающие Конор Шири и Эван Родригес были обменяны в “Питтсбург” из “Баффало” на форварда Доминика Кахуна. 24-летний форвард, 15 июня 2019 года приобретенный из “Чикаго”, 1 июля может стать ограниченно свободным агентом. Кахун набрал 27 (10+17) очков в 50 матчах сезона.

“Лос-Анджелес” – “Питтсбург” (06:30): череда неудач “Пингвинз”

“Пингвинз” (37-18-6) проиграли три последних матча и сейчас на четыре очка отстают от “Вашингтона”, лидера Столичного дивизиона. В воскресенье “Питтсбург” потерпел поражение в очной встрече этих команд – 3:5. Во время неудачной серии “Пингвинз”, которые провели на два поединка меньше относительно “Кэпиталз”, уступили соперникам с общим счетом 5:14.

“Мы очень старались, бились изо всех сил, чтобы догнать “Вашингтон”, когда он был на первом месте. Надо отдать должное тренерам и игрокам, – сказал генеральный менеджер “Питтсбурга” Джим Рутерфорд. – Став лидерами, мы провалили пару матчей. … Может быть, это случилось из-за того, что мы очень обрадовались нашим успехам, а может быть, все внимание уделили встрече с “Вашингтоном” в воскресенье. Мы слабо провели два матча (против “Торонто” и “Баффало”), но потом приехали Вашингтон и там сыграли достойно. Тот матч мог завершиться и в нашу пользу. Конечно, не получится побеждать в каждой игре, но если мы и дальше будем играть в таком же ключе, все будет хорошо”.

В понедельник “Питтсбург” приобрел трех нападающих. Из “Сан-Хосе” был обменян 40-летний форвард Патрик Марло, за которого “Пингвинз” отдали условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года. Кроме того, игроками “Питтсбурга” также стали нападающие Конор Шири и Эван Родригес. За них “Питтсбург” отдал “Баффало” форварда Доминика Кахуна.

Марло является обладателем своеобразного рекорда НХЛ, сыграв наибольшее количество матчей (1715) и ни разу не выиграв Кубок. В нынешнем чемпионате ветеран сыграл 58 матчей, набрав 20 (10+10) очков. Он проводит 22-й сезон в НХЛ.

“Его желание завоевать главный приз лиги является для него огромным стимулом, – сказал Рутерфорд про Марло. – У него уже почти не осталось времени. У нас очень сплоченный состав. В связи с этим для нас имеет смысл только тот обмен, который приведет нам игрока, способного вписаться в команду. Он – лидер и хороший хоккеист. Мы наблюдали за ним. Он похож на Мэтта Каллена, и в этом его преимущество. К тому же он отлично катается. С возрастом это качество становится бесценным”.

Шири в свое время провел три сезона в “Питтсбурге”, набрав 93 очка в 184 играх за эту команду. 27 июня 2018 года “Пингвинз” обменяли его в “Сэйбрз”, чтобы освободить место под потолком зарплат для защитника Джека Джонсона. 1 июля 2018 года Джонсон подписал пятилетний контракт на $16,25 млн.

“Шири был в очень хорошем настроении, когда я говорил с ним, – сказал Рутерфорд. – Тренерский штаб очень положительно отреагировал на упоминание его фамилии. Он должен органично вписаться в состав. Мы его меняли не потому, что он нам не подошел. Очень полезно иметь в своем распоряжении игроков, которых можно переводить из одного звена в другое. Именно такими хоккеистами являются Марло и Шири. Родригес не всегда попадал в состав “Баффало”. Я не знаю, что там было. Но иногда он выходил на лед с Джеком Айкелом (в первом звене). Так что эти ребята могут играть везде”.

“Лос-Анджелес” (22-35-6) в воскресенье уступил “Эдмонтону” (2:4) и потерпел третье поражение в четырех встречах. При этом в последних шести матчах “Кингз” сыграли 3-2-1, что можно считать прогрессом после кошмарного отрезка 2-12-1. “Лос-Анджелес” с 50 очками занимает последнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 20 баллов.