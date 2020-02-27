Стартовал отборочный этап хоккейного брейн-ринга «Зашнуруй мозги» (видео)

Для ребят увлеченных хоккеем донецкий «Донбасс» запустил новый проект – серию хоккейных брейн-рингов «Зашнуруй мозги», основная цель которого определить лучших хоккейных экспертов среди юных поклонников донецкого клуба.

Согласно условиям конкурса, во всех учебных заведениях, которые подали заявки на участие, будет определена одна команда-победительница. Затем победители первого этапа примут участие в региональных соревнованиях, по итогам которых будет сформирована турнирная таблица, и только три лучшие команды по результатам второго раунда выйдут в финал. В очном противостоянии трех лучших команд второго раунда определится победитель проекта.

Стать «первооткрывателями» посчастливилось двум школам из Константиновки. 26 февраля в общеобразовательной школе № 9 и заведении общего среднего образования №16 состоялся хоккейный брейн-ринг «Зашнуруй мозги».

Выполняя различные задания, представители фан-клуба ХК «Донбасс» продемонстрировали знание основных правил игры в хоккей, истории и современного положения донецкого клуба.

В школе №9 победу одержала команда «Сердцем в клубе», а в школе №16 – «Дончане». Отметим, что эти команды-победительницы первого этапа примут участие в хоккейном брейн-ринге на базе одного из учебных заведений в своей группе.

Особым гостем стартовых брейн-рингов стал защитник основного состава ХК «Донбасс» Кирилл Жовнир. 44-й номер дончан стал главным судьей соревнований, а по окончанию мероприятия пообщался со школьниками, провел автограф и фотосессии.

Подробнее о старте отборочного раунда проекта «Зашнуруй мозги» в обзоре пресс-службы ХК «Донбасс»:

Источник: сайт ХК «Донбасс»