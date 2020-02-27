Новое на сайте

еще
Четверг, 27 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Торонто” потерял Маззина на четыре недели
Хоккей

“Торонто” потерял Маззина на четыре недели

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Защитник “Торонто” Джек Маззин

Защитник “Торонто Мэйпл Лифс” Джей Маззин пропустит четыре недели из-за перелома левой руки.

Он получил травму во втором периоде вторничного матча с “Тампа-Бэй Лайтнинг” (4:3) после броска защитника Виктора Хедмана.

Маззин, в понедельник подписавший с “Торонто” четырёхлетний контракт на $22,5 млн (в среднем $5,625 млн в год), в 53 матчах этого сезона набрал 23 (6+17) очка.

Читайте также:  НХЛ: Успех «Рейнджерс», победа «Сент-Луис», камбэк Коламбуса и другие результаты (видео)

В среду “Мэйпл Лифс” вызвали из команды Американской хоккейной лиги “Торонто Марлис” защитника Калле Роузена.

“Торонто” уже приходится играть без защитников первых двух пар Моргана Райли (нога, пропустил 18 матчей) и Коди Сеси (лодыжка, пропустил 10 матчей).

В четверг “Мэйпл Лифс” (33-23-8) в гостях сыграют с “Флорида Пантерз” в BB&T Center. “Торонто” занимает третье место в Атлантическом дивизионе, на два очка опережая “Пантерз”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

15 + один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
НХЛ работает над матчами “Вашингтона” в России

“Колорадо” – “Баффало” (3:2): “Эвеланш” догоняют “Блюз”

Лучшие сейвы регулярки белорусской экстралиги (видео)

“Лос-Анджелес” – “Питтсбург” (2:1): “Пингвинз” снова проиграли

Стартовал отборочный этап хоккейного брейн-ринга «Зашнуруй мозги» (видео)

Закрыть