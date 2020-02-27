“Торонто” потерял Маззина на четыре недели

Защитник “Торонто” Джек Маззин

Защитник “Торонто Мэйпл Лифс” Джей Маззин пропустит четыре недели из-за перелома левой руки.

Он получил травму во втором периоде вторничного матча с “Тампа-Бэй Лайтнинг” (4:3) после броска защитника Виктора Хедмана.

Маззин, в понедельник подписавший с “Торонто” четырёхлетний контракт на $22,5 млн (в среднем $5,625 млн в год), в 53 матчах этого сезона набрал 23 (6+17) очка.

В среду “Мэйпл Лифс” вызвали из команды Американской хоккейной лиги “Торонто Марлис” защитника Калле Роузена.

“Торонто” уже приходится играть без защитников первых двух пар Моргана Райли (нога, пропустил 18 матчей) и Коди Сеси (лодыжка, пропустил 10 матчей).

В четверг “Мэйпл Лифс” (33-23-8) в гостях сыграют с “Флорида Пантерз” в BB&T Center. “Торонто” занимает третье место в Атлантическом дивизионе, на два очка опережая “Пантерз”.