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Хоккей

“Вегас ” – “Эдмонтон” (3:0): седьмая подряд победа “Найтс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Марк-Андре Флери

“Вегас” обыграл прямого конкурента по Тихоокеанскому дивизиону, продлил победную серию до семи матчей и на расстояние четырех очков оторвался от “Эдмонтона” и “Ванкувера” в борьбе за лидерство в дивизионе. В первом периоде у “Голден Найтс” забил Макс Пачиоретти, отличившийся в 30-й раз в сезоне, а в третьем по 10-му голу в чемпионате забили дебютировавший за “Вегас” Ник Казинс и защитник Ши Теодор.

Вратарь Марк-Андре Флери отразил все 29 бросков и оформил 61-й в карьере шатаут. Благодаря этому он сравнялся на 17-м месте в истории НХЛ с Терком Бродой. Также матч на ноль стал для него пятым в сезоне, это первое место в лиге вместе с Элвисом Мерзликиным из “Коламбуса”.

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После прихода на пост главного тренера Питера Дебура “Вегас” сыграл 11-3-2.

“Эдмонтон” в четвертый раз за последние 13 матчей забил один или меньше гола. Нападающий Леон Драйзайтль остался с 99 очками, а форвард Андреас Атанасиу, в понедельник обменянный из “Детройта”, получил травму нижней части тела и не смог закончить встречу.

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Вратарь “Ойлерз” Микко Коскинен сделал 30 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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