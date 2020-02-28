“Бостон” – “Даллас” (4:3): “Брюинз” уходят в отрыв

Давид Пастерняк и Давид Крейчи

Ярослав Халак отразил 31 бросок и помог “Бостону” (40-13-12) одержать первую победу за три матча, а также упрочить лидерство в борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе и Президентский кубок. “Бостон”, который в последних 15 матчах сыграл 12-3-0, на семь очков оторвался от “Тампы”. Но у “Лайтнинг” есть игра в запасе.

Ник Ричи забил свой первый гол за “Брюинз” после обмена из “Анахайма”, а Давид Пастрняк забросил 46-ю шайбу в сезоне. В споре лучших снайперов лиги он на два гола опережает Остона Мэттьюза из “Торонто” и на три – капитана “Вашингтона” Александра Овечкина. Ондржей Каше провел дебютный матч за “Бостон” после обмена из “Дакс”, а Крис Вагнер не смог закончить встречу из-за травмы верхней части тела.

“Даллас” (37-21-6) не смог продлить победную серию до трех матчей и остался на третьем месте в Центральном дивизионе, на одно очко отставая от “Колорадо”. В составе “Старз” 300-й гол в карьере забил Джейми Бенн, Денис Гурьянов забросил 19-ю шайбу в сезоне, а Бен Бишоп сделал 24 сэйва. “Даллас” впервые за девять гостевых матчей проиграл в основное время (6-1-2).