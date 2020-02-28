“Детройт” – “Миннесота” (1:7): разгром от “Уайлд”

Кевин Фиала

“Миннесота” (31-25-7) выиграла во второй раз подряд и одержала четвертую победу в пяти матчах. В последних 16 встречах “Уайлд” выиграли 11 раз и сейчас занимают 11-е место в Западной конференции, на три очка отставая от зоны плей-офф. В составе “Миннесоты” защитник Мэтт Дамба (2+1) и форвард Кевин Фиала (1+2) набрали по три очка, а Алекс Стэлок сделал 25 сэйвов.

“Детройт” (15-47-4) потерпел четвертое поражение подряд, уступив на данном отрезке соперникам с общим счетом 5:19. Вратарь “Ред Уингз” Джимми Ховард пропустил пять шайб с 17 бросков и в середине второго периода был заменен на Джонатана Бернье. Ховард проиграл в 20-й раз подряд (0-18-2). Последняя его победа случилась 29 октября в поединке с “Эдмонтоном” (3:1). Хуже нынешней серии Ховарда только череда неудач вратарь “Девилз” Кори Шнайдера, который с 29 декабря 2017 года по 14 февраля 2019-го потерпел 21 поражение кряду (0-17-4).