Дмитрий Пидгурский: «Я доволен вторым периодом, он мне понравился»

Главный тренер херсонского «Днепра» Дмитрий Пидгурский прокомментировал исход очного противостояния с «Ледяными Волками» (3:1):

—Ваша прошлая игра закончилась победой (8:2), а сегодня (3:1). Почему так?



—У нас сегодня очень большая группа ребят болеет. Новые «тройки», новые «пары».



—Как готовитесь к матчам плей-офф с «Динамо»?



—У нас с такими командами всегда есть какие-то проблемы. Там тоже ребята в хоккей играют. Не могу сказать, что недонастрой, но на подсознание есть такое.



—Как считаете, то что «Днепр» начнет с четвертьфинала, а «Донбасс» и «Кременчук» с полуфинала и у них будетфора. Поможет ли это командето, что она будет в игре, а они будут отдыхать?



—Давайте до полуфинала доберемся, а там посмотрим поможет или нет.