Дмитрий Пидгурский: «Я доволен вторым периодом, он мне понравился»

Главный тренер херсонского «Днепра» Дмитрий Пидгурский прокомментировал исход очного противостояния с «Ледяными Волками» (3:1):
—Ваша прошлая игра закончилась победой (8:2), а сегодня (3:1). Почему так?
—У нас сегодня очень большая группа ребят болеет. Новые «тройки», новые «пары».
—Как готовитесь к матчам плей-офф с «Динамо»?
—У нас с такими командами всегда есть какие-то проблемы. Там тоже ребята в хоккей играют. Не могу сказать, что недонастрой, но на подсознание есть такое.
—Как считаете, то что «Днепр» начнет с четвертьфинала, а «Донбасс» и «Кременчук» с полуфинала и у них будетфора. Поможет ли это командето, что она будет в игре, а они будут отдыхать?
—Давайте до полуфинала доберемся, а там посмотрим поможет или нет.
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