Новое на сайте

еще
Пятница, 28 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейДмитрий Пидгурский: «Я доволен вторым периодом, он мне понравился»
Хоккей

Дмитрий Пидгурский: «Я доволен вторым периодом, он мне понравился»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Главный тренер херсонского «Днепра» Дмитрий Пидгурский прокомментировал исход очного противостояния с «Ледяными Волками» (3:1):

—Ваша прошлая игра закончилась победой (8:2), а сегодня (3:1). Почему так?

—У нас сегодня очень большая группа ребят болеет. Новые «тройки», новые «пары».

—Как готовитесь к матчам плей-офф с «Динамо»?

—У нас с такими командами всегда есть какие-то проблемы. Там тоже ребята в хоккей играют. Не могу сказать, что недонастрой, но на подсознание есть такое.

—Как считаете, то что «Днепр» начнет с четвертьфинала, а «Донбасс» и «Кременчук» с полуфинала и у них будетфора. Поможет ли это командето, что она будет в игре, а они будут отдыхать?

—Давайте до полуфинала доберемся, а там посмотрим поможет или нет.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Нэшвилл” – “Оттава” (3:2): “Предаторз” в зоне плей-офф

Константин Буценко: «Поражение – тоже опыт и оно станет для нас хорошей подготовкой к плей-офф»

Матчи регулярного чемпионата 27 февраря 2020 года (онлайн)

Сергей Витер: «Боевая игра получилась»

Маркстрем выбыл на несколько недель

Закрыть