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Хоккей

“Филадельфия” – “Виннипег” (4:2): “Флайерз” догоняют лидеров

Николай ПисаревНет комментариев
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Гол Летчиков

Два гола Скотта Лоутона, три передачи Джастина Брауна и 27 сэйвов Картера Харта помогли “Филадельфии” (35-20-7) одержать третью победу подряд и 10-ю в последних 14 матчах. Благодаря этому “Флайерз” на расстояние трёх очков приблизились к “Вашингтону” и “Питтсбургу” в борьбе за первое место Столичного дивизиона.

У “Виннипега” (32-26-5) по голу забили Джош Моррисси и Патрик Лайне. “Джетс” не смогли продлить победную серию до четырех матчей. Вратарь Коннор Хеллебак сделал 26 сэйвов. “Виннипег” остался в одном очке от “Калгари” и “Аризоны” в борьбе за место первой “уайлд-кард” Западной конференции.

Источник: nhl.ru
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