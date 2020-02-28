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Хоккей

“Флорида” – “Торонто” (3:5): “Лифс” оторвались от “Пэнтерз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Зак Хайман

“Флорида” в первом периоде повела со счетом 3:1, но “Торонто” смог отыграться в том же отрезке, а в третьем периоде забросил еще две шайбы и одержал третью победу в четырех встречах. В составе “Лифс” (34-23-8) Остон Мэттьюз и Зак Хаймэн набрали по 2 (1+1) очка, Уильям Нюландер забил решающий гол, а Фредерик Андерсен сделал 24 сэйва.

“Пэнтерз” (33-25-6) потерпели третье поражение в четырех встречах и на четыре очка отстали от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона и путевку в плей-офф. После победы над “Лифс” 3 февраля (5:3) “Флорида” сыграла 4-8-1.

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“У нас было хорошее начало, но мы не смогли удержать лидерство, – сказал вратарь “Пэнтерз” Сергей Бобровский, сделавший 24 сэйва. – Мы пропустили необязательные и простые голы. Сегодня была важная игра для нас и для них, и, к сожалению, результат вышел не в нашу пользу”.

“Это была одна из тех встреч, в которой мы неправильно играли в нападении и не контролировали шайбу. В средней зоне они смотрелись лучше, – сказал тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль, который провел свой 1700-й матч в НХЛ. – С Сергеем (Бобровским) все было в порядке, он сделал несколько хороших сэйвов во втором и третьем периодах и дал нам шанс на успех. Теперь нам нужно отправиться домой и сделать выводы из поражения”.

Источник: nhl.ru
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