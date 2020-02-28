Маркстрем выбыл на несколько недель

Якоб Маркстрем

В среду Якобу Маркстрёму сделали небольшую операцию в связи с травмой нижней части тела. Через две недели голкиперу “Ванкувер Кэнакс” предстоит пройти повторное обследование.

Маркстрем получил травму 22 февраля в домашнем матче против “Бостон Брюинз”, в котором “Кэнакс” одержали убедительную победу со счетом 9:3. Вратарь отыграл встречу до конца, парировав 34 броска. “Ванкувер” (34-22-6) сейчас делит с “Эдмонтон Ойлерз” второе место в Тихоокеанском дивизионе, на два очка отстав от “Вегас Голден Найтс”.

В этом чемпионате Маркстрем выиграл 23 матча, проиграл 16 в основное время и четыре в дополнительное, пропуская в среднем 2,75 шайбы за игру (КН) и парируя 91,8% бросков (ОБ). В двух матчах из 43 он не пропустил ни одной шайбы.

Во вторник в матче против “Монреаль Канадиенс” ворота “Кэнакс” защищал Тэтчер Демко, и он помог команде победить в овертайме со счетом 4:3. На счету этого голкипера 21 игра в этом сезоне (19 в качестве первого номера): 11-6-2, КН – 3,03, ОБ – 90,6%.

“Он надежно защищает ворота, команда верит в него, – сказал генеральный менеджер “Ванкувера” Джим Беннинг в понедельник. – Это шанс. Он должен играть как во время сезона. Не лучшая ситуация для него, но ничего не поделаешь. Для Тэтчера это шанс”.

Запасным у Демко был Луи Доминг, которого в понедельник “Кэнакс” получили из “Нью-Джерси Девилз”, отдав за него молодого вратаря Зэйна Макинтайра.

В нынешнем чемпионате Доминг провел 16 игр: 3-8-2, КН – 3,79, ОБ – 88,2%.

“В этом обмене был смысл, – сказал Беннинг. – У Луи есть опыт выступлений в лиге, и он хорошо играл”.