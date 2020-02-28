Матчи регулярного чемпионата 27 февраря 2020 года (онлайн)

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Расписание матчей 27 февраля (время московское):

“Монреаль Канадиенс” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Чикаго Блэкхокс” (03:00)

“Флорида Пэнтерз” – “Торонто Мэйпл Лифс” (03:00)

“Бостон Брюинз” – “Даллас Старз” (03:30)

“Детройт Ред Уингз” – “Миннесота Уайлд” (03:30)

“Оттава Сенаторз” – “Ванкувер Кэнакс” (03:30)

“Виннипег Джетс” – “Вашингтон Кэпиталз” (04:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Калгари Флэймз” (04:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Нью-Йорк Айлендерс” (04:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Нью-Джерси Девилз” (06:30)

“Монреаль” – “Рейнджерс” (03:00 мск): “Нью-Йорк” продолжает борьбу

“Рейнджерс” (34-24-4) во вторник обыграли “Айлендерс” (4:3 ОТ). Эта победа стала для них четвертой подряд и восьмой в последних девяти матчах. Команда Дэвида Куинна на четыре очка отстает от “Коламбуса” в борьбе за место второй “уайлд-кард” в плей-офф Восточной конференции и имеет три матча в запасе.

Также “Рейнджерс” во вторник установили клубный рекорд, одержав восьмую подряд гостевую победу. За это время на выезде они переиграли соперников с общим счетом 30:15 и в четверг попробуют улучшить данное достижение.

Ворота команды в матче с “Айлендерс” защищал Александр Георгиев, который сделал 42 сэйва. В четверг он снова начнет встречу с первых секунд. Артемий Панарин забил в дерби Нью-Йорка рекордный в карьере 32-й гол в сезоне и продлил результативную серию до 10 матчей. Он также ассистировал Мике Зибанежаду, который в четверг может улучшить личный рекорд и продлить свою результативную серию до девяти поединков.

“Монреаль” (29-27-9) во вторник уступил “Ванкуверу” (3:4 ОТ) и потерпел шестое поражение в восьми матчах. В последних восьми встречах “Канадиенс” сыграли 2-5-1 и на семь очков отстают от “Торонто” в борьбе за третье место в Атлантическом дивизионе. В нынешнем сезоне в очных матчах команды одержали по одной победе. Но в 15 последних встречах “Монреаль” обыграл “Рейнджерс” 11 раз.

“Тампа-Бэй” – “Чикаго” (03:00): череда неудач “Тампы”

“Тампа” (40-18-5) во вторник уступила “Торонто” (3:4) и впервые в сезоне потерпела третье поражение подряд, а также проиграла дома впервые за 12 матчей. Никита Кучеров в той встрече забил 30-й гол в сезоне, продлив результативную серию до 17 игр. В борьбе за первое место Атлантического дивизиона “Лайтнинг” уступают “Бостону” пять очков при одной игре в запасе.

Во вторник “Тампа” доигрывала встречу без капитана Стивена Стэмкоса. Главный тренер Джон Купер сообщил, что форвард столкнулся с проблемами, которые беспокоили его в прошлом.

“Чикаго” (27-28-8) во вторник не смог удержать победу в матче с “Сент-Луисом”, проиграв со счетом 5:6 и потерпев 10-е поражение в 13 встречах. “Блэкхокс” занимают последнее место в Центральном дивизионе и отстают от зоны плей-офф уже на восемь очков. В первом очном матче сезона “Чикаго” 21 ноября уступил “Тампе” со счетом 2:4.

“Флорида” – “Торонто” (03:00): битва прямых конкурентов

“Пантерз” и “Лифс” ведут ожесточенную борьбу за третье место в Атлантическом дивизионе и путевку в плей-офф. Пока что впереди “Торонто”, который опережает “Флориду” на два очка. Но у “Пантер” есть игра в запасе.

“Предматчевые расклады очевидны, – сказал капитан “Лифс” Джон Таварес. – Не нужно больше ничего говорить. Будет очень важная игра”.

“Мэйпл Лифс” (33-23-8) во вторник обыграли “Тампу” (4:3) и одержали вторую победу в трех встречах. Тот матч “Торонто” заканчивал без получившего перелом руки защитника Джейка Маззина, который пропустит четыре недели. Команде уже приходится играть без защитников первых двух пар Моргана Райли (нога, пропустил 18 матчей) и Коди Сеси (лодыжка, пропустил 10 матчей). Райли не играет с 12 января, а Коди травмировался 5 февраля. По словам тренера Шелдона Кифа, на восстановление каждому из них нужны недели. В среду “Лифс” вызвали из команды Американской хоккейной лиги “Торонто Марлис” защитника Калле Роузена.

“Ситуацию идеальной не назовешь, но тут ничего не поделаешь, – сказал Киф. – Мы воспитываем хоккеистов для таких случаев, для этого работаем над глубиной состава, для этого нам нужна продуманная система фарм-клубов, чтобы можно было найти выход из таких ситуаций. У нас нечто подобное уже случалось раньше. Мы теряли из-за травм Райли, Сеси и Маззина. Нужно найти способ по-прежнему набирать очки”.

“Тяжело, когда из состава выбывает так много ребят. К тому же они лидеры на этой позиции. Зато у других появляется шанс, – сказал в среду защитник Трэвис Дермотт. – Нам надо прибавить. Мы собрались сегодня перед тренировкой, поговорили между собой и уверены, что у нас все получится”.

“Флорида” (33-24-6) во вторник взяла верх над “Аризоной” (2:1) и одержала первую победу за три игры. “Пантерз” на два очка отстают от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона и на четыре очка от “Коламбуса”, который занимает место второй “уайлд-кард” и провел на два матча больше.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды, и в обоих матчах сильнее была “Флорида” (8:4 и 5:3).

“Бостон” – “Даллас” (03:30): поражения “Брюинз”

“Брюинз” (39-13-12) во вторник уступили “Калгари” (2:5), на чем прервалась их домашняя победная серия из семи матчей. “Бостон” проиграл во второй раз подряд впервые с начала декабря, а Туукка Раск уступил дома в основное время впервые за 21 матч. Вратарь остановился в одной встрече от клубного рекорда, впервые в сезоне проиграв в основное время в TD Garden (14-1-6).

“Даллас” (37-20-6) во вторник обыграл “Каролину” (4:1) и одержали третью победу в четырех матчах. В последних девяти встречах “Старз” выиграли семь раз (7-1-1) и занимают третье место Центрального дивизиона, на одно очко отставая от “Колорадо”. На выезде “Даллас” не проигрывает в основное время на протяжении восьми поединков (6-0-2). В единственном очном матче в этом сезоне “Старз” уступили “Бостону” со счетом 1:2.

“Детройт” – “Миннесота” (03:30): “Уайлд” не сдаются

“Миннесота” (30-25-7) во вторник обыграла “Коламбус” (5:4) и одержала третью победу в четырех матчах, а также 10-ю в последних 16 встречах. Это позволило “Уайлд” на расстояние трех очков приблизиться к зоне плей-офф. Пять из следующих семи поединков команда проведет на выезде. В первом очном матче в сезоне “Миннесота” 22 января обыграла “Ред Уингз” со счетом 4:2.

“Детройт” (15-46-4) во вторник уступил “Нью-Джерси” (1:4), проиграл в третий раз подряд и потерпел 17-е поражение в 20 матчах. В последних 13 играх “Ред Уингз”, которые первые потеряли математические шансы на выход в плей-офф, забили только 10 голов в равных составах.

“Оттава” – “Ванкувер” (03:30): “Кэнакс” преследуют “Вегас”

“Ванкувер” (34-22-6) во вторник одержал волевую победу над “Монреалем” (4:3 ОТ), выиграв во второй раз подряд и в четвертый за шесть матчей. “Кэнакс” занимают второе место Тихоокеанского дивизиона вместе с “Эдмонтоном”, который провел на две игры больше. От первой позиции, на которой расположился “Вегас”, “Ванкувер” отделяют четыре очка при трех матчах в запасе.

Форвард “Ванкувера” Тайлер Тоффоли в двух матчах после обмена из “Лос-Анджелеса” забил три гола, а защитник “Кэнакс” Куинн Хьюз стал первым новичком в сезоне, набравшим 50 очков.

В среду основному вратарю “Ванкувера” Якобу Маркстрему сделали небольшую операцию в связи с травмой нижней части тела. Через две недели голкиперу предстоит пройти повторное обследование. В матче с “Канадиенс” ворота команды защищал Тэтчер Демко, сделавший 37 сэйвов.

“Он надежно защищает ворота, команда верит в него, – сказал про Демко генеральный менеджер “Ванкувера” Джим Беннинг. – Это шанс. Он должен играть как во время сезона. Не лучшая ситуация для него, но ничего не поделаешь. Для Тэтчера это шанс”.

“Оттава” (21-31-12) во вторник уступила “Нэшвиллу” (2:3) и потерпела четвертое поражение подряд. В той встрече в составе “Сенаторз”, которые отстают от зоны плей-офф на 20 очков, впервые с 20 ноября сыграл Бобби Райан, проходивший курс лечения от алкогольной зависимости.

“Виннипег” – “Вашингтон” (04:00): реванш для “Джетс”

Команды встречались во вторник в Вашингтоне. Тогда хозяева одержали победу в серии буллитов со счетом 4:3. Решающий буллит реализовал Александр Овечкин, который также перед этим забил 701-й гол в карьере и 43-й в сезоне. В списке лучших снайперов чемпионата он делит второе место с Остоном Мэттьюзом из “Торонто”. Оба на две шайбы отстают от форварда “Бостона” Давида Пастрняка.

“Вашингтон” (39-18-6) после неудачного отрезка 1-5-1 одержал две победы подряд и на расстояние четырех очков оторвался от “Питтсбурга” в борьбе за первое место в Столичном дивизионе. У “Пингвинз” при этом есть одна игра в запасе.

Во вторник за “Кэпиталз” дебютировал Илья Ковальчук, обменянный из “Монреаля” и игравший в третьем звене. В четверг он попробует набрать первые очки за новый клуб, а место в воротах “Вашингтона” займет Илья Самсонов, который постарается одержать свою первую победу с 31 января.

“Виннипег” (32-27-6) потерпел три поражения подряд и с 70 очками делит место второй “уайлд-кард” с “Нэшвиллом” и “Аризоной”. В последних девяти встречах “Джетс” неизменно пропускали первыми.

“Нэшвилл” – “Калгари” (04:00): встреча прямых конкурентов

В последней игре “Флэймз” оказались сильнее “Бостона” (5:2). Для “Калгари “(33-25-6) эта победа стала третьей в четырех матчах и шестой в девяти (6-3-0). С 72 очками “Флэймз” занимают место первой “уайлд-кард” в плей-офф Западной конференции, на два очка опережая “Нэшвилл”, “Виннипег” и “Аризону”.

“Предэйторз” (31-23-8) во вторник одержали волевую победу над “Оттавой” (3:2), выиграли в пятый раз за семь встреч (5-1-1) и вышли на место второй “уайлд-кард” Западной конференции. По 70 очков также на счету “Виннипега” и “Аризоны”, но “Джетс” провели на три матча больше, а “Койотиз” – на четыре. Относительно идущего впереди “Калгари” у “Нэшвилла” есть две игры в запасе.

Статус основного голкипера “Предэйторз” Пекки Ринне остается “со дня на день”. “Калгари” в свою очередь ждет возвращения в строй капитана Марка Джордано, который пропустил 10 встреч из-за травмы нижней части тела.

“Сент-Луис” – “Айлендерс” (04:00): победная серия “Блюз”

Во вторник “Блюз” (37-17-10) вырвали победу в концовке у “Чикаго” (6:5) и продлили победную серию до пяти матчей. “Сент-Луис” продолжает лидировать в Центральном дивизионе и Западной конференции, на три очка опережая “Колорадо”, у которого есть две игры в запасе.

В среду официально стало известно, что защитник “Блюз” Джей Баумистер выбыл до конца сезона. 11 февраля 36-летний хоккеист перенес сердечный приступ в матче против “Анахайма”. 14 февраля Боумистеру был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор для восстановления нормального сердечного ритма.

“Я хочу искренне поблагодарить всех тренеров “Сент-Луис Блюз” и “Анахайм Дакс”, а также всех тех, кто первым пришел мне на помощь, медицинский штаб “Анахайма” и команду медцентра UCI за их быстрые действия 11 февраля, – сказал Боумистер в заявлении, опубликованном “Блюз”. – Все это время наша семья чувствовала поддержку всей семьи Национальной хоккейной лиги и города Сент-Луиса. Нам очень пригодилась ваша невероятная забота. В воскресенье вечером я вернулся в Сент-Луис и нахожусь на пути к выздоровлению. Мои жена и дочки бесконечно благодарны за всеобщую поддержу. Мы продолжим с оптимизмом смотреть в будущее”.

“Айлендерс” (35-20-7) во вторник уступили “Рейнджерс” (3:4 ОТ) и проиграли впервые за три матча. В последних семи встречах “Нью-Йорк” сыграл 2-4-1 и сейчас занимает место первой “уайлд-кард” Востока, на одно очко опережая “Коламбус”, который провел на три встречи больше. В единственном очном матче в этом сезоне “Айлендерс” 14 октября обыграли “Блюз” в овертайме со счетом 3:2.

“Сан-Хосе” – “Нью-Джерси” (06:30): череда неудач “Шаркс”

Во вторник “Шаркс” (26-33-4) уступили “Филадельфии” со счетом 2:4 и проиграли в пятый раз подряд (все поражения в основное время). “Сан-Хосе” занимает 14-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 14 очков. В поединке с “Флайерз” после 17 пропущенных матчей в состав “Шаркс” вернулся Логан Кутюр.

“Нью-Джерси” (25-27-10) во вторник взял верх над “Детройтом” (4:1), выиграв в третий раз подряд и в седьмой за 10 встреч. Вратарь “Девилз” Кори Шнайдер в том матче отразил 27 бросков и одержал первую победу в сезоне. До этого в предыдущих 11 встречах он сыграл 0-7-2, а его последняя победа датирована 25 марта 2019 года.

“Очень приятное чувство, – сказал Шнайдер после поединка с “Ред Уингз”. – Это только одна победа, я хочу намного больше, но чувство облегчения все равно присутствует. Уже конец сезона, но эти победы для нас все равно очень важны”.