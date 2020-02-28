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Хоккей

Сергей Витер: «Боевая игра получилась»

Николай ПисаревНет комментариев
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Наставник«Донбасса» Сергей Витер прокомментировал исход второго поединка против«Белого Барса», в котором его команда добыла вторую победу кряду.

— Боевая игра получилась сегодня.«Белый Барс» – молодцы.Поздравляю соперников с хорошей игрой, а нас с победой.Продолжаем дальше готовиться к плей-офф.

Напомним, что свой следующий матч донецкая команда проведёт 29 февраляпротив харьковского МХК «Динамо». Начало матча – в 16:00, а прямая трансляция встречи будет доступна в эфире телеканала XSPORT, а также на сайте УХЛ.

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По материалам сайта ХК «Белый Барс»

Источник: uhl.ua
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