В белорусской экстралиге стартовали первые игры плей-офф Кубок Президента (видео)

Кому-то пришлось тяжелее, кто-то взял победу увереннее, но ни одна из не сеянных команд удивить не сумела.
Шахтер – Металлург – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 36:10 Карабанов (Дурнов, Левко), 2:0 – 39:11 Дадонов (Карабанов, Левко), 3:0 – 51:17 Дадонов (Крикуненко), 4:0 – 52:43 Пуголовкин (Станкевич)
Штраф: 4– 8
Броски: 42 (15+7+10)– 12 (5+3+4)
Лучшие игроки: Дадонов– Бобарико
Юность – Локомотив – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 01:09 Кашкар (Колготин, Дюков), 2:0 – 03:20 Парфеевец (Кулаков, Дюков), 2:1 – 51:18 Пищальников
Штраф: 2 – 8
Броски: 31 (14+9+8) – 14 (2+4+8)
Неман – Могилев – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 10:09 А. Малявко (Туркин, Бердников), ГБ, 2:0 – 46:43 Романович (Кислый, Левша), 3:0 – 52:01 Ремезов (Кислый, Левша)
Штраф: 6 – 22
Броски: 35 (8+16+11) – 22 (4+11+7)
Лучшие игроки: Городецкий – Сергеев
Динамо-Молодечно – Гомель – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 19:59 Боярчук (Лисичкин, Устиненко) ГБ, 1:1 – 26:32 Бовин (Субхи, Межейников), 1:2 – 35:05 Кокшаров (Курбатов, Хузеев) ГБ, 2:2 – 38:03 Боярчук (Бадун) ГБ, 3:2 – 55:24 Грецкий (Устиненко, Лисичкин)
Штраф: 8– 10.
Броски: 29 (11+11+7)– 19 (3+11+5)
Лучшие игроки: Боярчук– Кокшаров.
Источник: сайт hockey.by
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