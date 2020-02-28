“Вегас” – “Флорида” (5:3): пятая подряд победа “Рыцарей”

Марк-Андре Флери

“Вегас” (33-22-8) впервые в сезоне одержал пятую победу подряд и остался на первой позиции Тихоокеанского дивизиона. “Голден Найтс” добились успеха благодаря двум голам Райли Смита, шайбе Макса Пачиоретти и 32 сэйвам Марка-Андре Флери. “Рыцари” на два очка опережают “Ванкувер”, но провели на две встречи больше.

У “Флориды” по голу забили Майк Хоффман, Евгений Дадонов и Алекси Саарела, а в воротах сыграл Сэм Монтембло, сделавший 34 сэйва. “Пантеры” потерпели восьмое поражение в последних 11 матчах и остались в двух очках от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона.

Для Дадонова гол стал 25-м в сезоне, а очко 200-м в НХЛ.