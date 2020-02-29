В пятницу, 28 февраля, игроки МХК«Динамо» приняли участие в сдаче крови совместно с волонтерской организацией «Одна Кров».

Мероприятие проходило на базе Харьковского областного центра службы крови. От МХК «Динамо»в нем принимали участиеИван Панов, Руслан ЛисиниДаниил Бутенко.

«Очень приятно помочь людям, от сдачи крови остались только положительные эмоции. Можно сказать, что вышло почистить карму, –рассказалРуслан Лисин.



Здорово осознавать, что эта кровь может спасти чью-то жизнь. Раньше никогда не было таких чувств. Это была моя первая сдача крови. Остались приятные чувства. Если потребуется, то в дальнейшем буду еще сдавать кровь».

«Считаю, что все удачно прошло, ведь никто не потерял сознание (смеется).Всегда приятно помочь кому-то, если человек в этом нуждается. В дальнейшем готов быть донором, ведь помогать людям это здорово. Также хотел бы пригласить наших болельщиков. У кого есть возможность приходите и сдавайте, в этом нет ничего страшного», – поделился своими впечатлениямиИван Панов.

Игрок “бело-синих”Даниил Бутенкоотметил, что готов на регулярной основе сдавать кровь:

«Отношусь с огромным позитивом к таким мероприятиям и полностью их поддерживаю. Это полезно для здоровья, и я планирую в дальнейшем еще сдавать кровь. Если такие мероприятия будут проходить регулярно, то я буду в первых рядах среди желающих.



Будет очень приятно когда-то утром проснуться и узнать, что твоя кровь помогла спасти чью-то жизнь».

Также своими впечатлениями поделилась одна из руководителей«Одна Кров. Харків»и по совместительству болельщица “бело-синих”Дарина Горн:

«Я считаю достаточно полезным то, что спортсмены показывают своим фанатам, близким, что они готовы пойти и сдать кровь для того, чтобы спасти жизни абсолютно незнакомых им людей.



Да и показывают людям, что спорт и здоровый образ жизни – это не только модно, но и прекрасно для них самих».

По материалам сайта МХК«Динамо»