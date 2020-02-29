Женская сборная Украины уступила сборной Австралии на чемпионате Мира

В Дивизионе 2-B сборные Австралии и Украины появились с диаметрально противоположных сторон: наши девушки, одержав в прошлом году победу в низшей по рангу группе, которая соревновалась в ЮАР, а хоккеистки зеленого континента, наоборот, спустившись из Дивизиона 2-А. Эта разница в классе и профессионализме очень была заметной в сегодняшнем поединке.

И, если, в первых двух периодах «сине-желтые» еще, как-то, пыталась сопротивляться, создавая, что-то, вроде контратак, проиграв первые 40 минут встречи с более-менее приличным результатом 0:4, то третья 20-ти минутка для нашей команды оказалось, совсем не удачной. Получив в свои ворота еще пять шайб, сборная Украины смогла ответить лишь голом престижа в исполнении Дарьи Цимиренко. На большее не хватило ни сил, ни опыта, ни мастерства.

Украина-Австралия 1:9 (0:2,0:2,1:5)

Украина: Козачук Наталья, (Ткаченко Виктория) Чижова Татьяна, Майфельд Ангелина, Анна Забарная, Вансович Елена,Ткаченко Татьяна, Макаренко Надежда, Громова Мария Цимиренко Дарья, Добровольская Юлия, Скащук Владислава, Алипова Елена, Кобчук Марина, Козуб Инна, Лесь Анна, Ценова Виктория, Слащова Татьяна

Источник: сайт Федерация хоккея Украины