Женская сборная Украины уступила сборной Австралии на чемпионате Мира

В Дивизионе 2-B сборные Австралии и Украины появились с диаметрально противоположных сторон: наши девушки, одержав в прошлом году победу в низшей по рангу группе, которая соревновалась в ЮАР, а хоккеистки зеленого континента, наоборот, спустившись из Дивизиона 2-А. Эта разница в классе и профессионализме очень была заметной в сегодняшнем поединке.
И, если, в первых двух периодах «сине-желтые» еще, как-то, пыталась сопротивляться, создавая, что-то, вроде контратак, проиграв первые 40 минут встречи с более-менее приличным результатом 0:4, то третья 20-ти минутка для нашей команды оказалось, совсем не удачной. Получив в свои ворота еще пять шайб, сборная Украины смогла ответить лишь голом престижа в исполнении Дарьи Цимиренко. На большее не хватило ни сил, ни опыта, ни мастерства.