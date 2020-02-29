“Каролина” – “Колорадо” (2:3): пятая подряд победа “Эвеланш”

Павел Францоуз

45 сэйвов Павла Францоуза, дубль Тайсона Джоста и гол Самуэля Жирара за две с половиной минуты до конца третьего периода принес “Колорадо” (38-18-7) пятую победу подряд и позволил на расстояние трех очков приблизиться к лидеру Центрального дивизиона “Сент-Луису”. У “Эвеланш” при этом остается два матча в запасе.

Лучшие клубы по проценту набранных очков после 16 января 2020 года в НХЛ pic.twitter.com/bZtmi7E870 — NHL.RU (@nhlru) February 29, 2020

После двух периодов “Колорадо” вел 2:0, а две шайбы Тейво Теравайнена позволили “Каролине” сравнять счет. Вратарь Антон Форсберг, проводивший первый матч в старте в НХЛ с 26 марта 2018 года, сделал 29 сэйвов. В числе травмированных у “Ураганов” продолжают оставаться вратари Петр Мразек (сотрясение мозга) и Джеймс Раймер (нижняя часть тела).

Все случаи гостевых побед Колорадо, в которых вратари отразили 45+ бросков хозяев📺 https://t.co/GVVTD5bJkn pic.twitter.com/mqA5pARcVF — NHL.RU (@nhlru) February 29, 2020

“Каролина” (35-24-4) потерпела третье поражение в четырех матчах и осталась в двух очках от зоны плей-офф. Себастьян Ахо сделал две передачи и продлил результативную серию до 14 матчей, а вот очковая серия Андрея Свечникова прервалась на 11 встречах.

“За исключением результата и ошибки в концовке все было здорово, – сказал тренер “Каролины” Род Бриндамор, чья команда в трех матчах подряд наносила не менее 40 бросков в створ. – Сегодня мы отлично играли против отличной команды”.

Кэйл Макар уже показал 3-й результат по передачам за сезон для новичков в истории Колорадо pic.twitter.com/OBfMDtimow — NHL.RU (@nhlru) February 29, 2020