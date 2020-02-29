Матчи регулярного чемпионата 28 февраря 2020 года (онлайн)

Артемий Панарин

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Расписание матчей 28 февраля (время московское):

“Каролина Харрикейнз” – “Колорадо Эвеланш” (03:00)

“Коламбус Блю Джекетс” – “Миннесота Уайлд” (03:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (03:00)

“Анахайм Дакс” – “Питтсбург Пингвинз” (06:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Баффало Сэйбрз” (06:00)

“Филадельфия” – “Рейнджерс” (03:00 мск): серии Панарина и “Нью-Йорка”

“Рейнджерс” (35-24-4) в четверг после 38 минут матча проигрывали “Монреалю” со счетом 0:2, но затем забросили пять безответных шайб (четыре в третьем периоде), одержали пятую победу подряд (5:2) и до двух очков сократили отставание от “Коламбуса” в борьбе за вторую “уайлд-кард” Восточной конференции. При этом у “Нью-Йорка” есть две игры в запасе.

Кроме того, в четверг “Рейнджерс” в девятый раз подряд выиграли в гостях, а всего в последних 10 встречах сыграли 9-1-0. После перерыва на “Матч звезд” команда выдала отрезок 12-3-0, а в феврале сыграла 11-3-0 и уже установила клубный рекорд по количеству побед в одном календарном месяце.

Артемий Панарин в матче с “Канадиенс” сделал две передачи, продлил результативную серию до 11 встреч и набрал 87-е очко в сезоне, повторив свой личный рекорд, установленный в прошлом году в “Коламбусе”. В этом сезоне “Рейнджерс” осталось провести еще 19 матчей. Панарин делит третье место в споре бомбардиров с Коннором Макдэвидом, уступая только Леону Драйзайтлю (99) и Давиду Пастрняку (90).

Мика Зибанежад в матче с “Монреалем” забил в шестой игре подряд и набрал очки в девятой встрече кряду. По ходу второго периода тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн поставил Панарина и Зибанежада в одно звено, что в итоге принесло результат.

“Он очень здорово работает с шайбой, ставит защитников в неудобное положение и создает достаточно пространства для моих бросков, – сказал Зибанежад о Панарине. – Его хоккейный интеллект выше крыши, вы это сами неоднократно видели по ходу сезона”.

В четверг Александр Георгиев сделал 32 сэйва и, по словам Куинна, в пятницу займет место во второй спаренной игре. Победа над “Канадиенс” стала для российского голкипера четвертой в последних пяти играх. Ожидается, что в пятницу в состав “Рейнджерс” может вернуться форвард Павел Бучневич, который пропустил две встречи из-за автомобильной аварии, в которую попал вместе с Игорем Шестеркиным. Нападающий вместе с командой отправился на выезд.

“Филадельфия” (36-20-7) во вторник обыграла “Сан-Хосе” (4:2) и одержала четвертую победу подряд. Благодаря этому “Флайерз” на расстояние одного очка приблизились к “Питтсбургу” в борьбе за второе место Столичного дивизиона. В нынешнем сезоне “Филадельфия” на своем льду сыграла 22-5-4. И 17 из этих 22 побед были добыты дома, когда ворота команды защищал Картер Харт. Именно он в пятницу начнет матч с первых секунд. При своих болельщиках Харт в этом сезоне сыграл 17-2-2.

“Каролина” – “Колорадо” (03:00): серии Свечникова и Ахо

“Колорадо” (37-18-7) в среду обыграл “Баффало” (3:2) и одержал четвертую победу подряд. “Эвеланш” находятся на расстояние пяти очков от “Сент-Луиса” в борьбе за первое место Центрального дивизиона и Западной конференции. При этом у “Колорадо” есть три игры в запасе. В пятницу команда начнет трехматчевое турне.

В поединке с “Сэйбрз” за “Эвеланш” дебютировал Владислав Наместников, а Валерий Ничушкин весь матч провел в первом звене с Ландескогом и Нэйтаном Маккинноном. В среду “Колорадо” играл без травмированных вратаря Филиппа Грубауэра, а также форвардов Андре Бураковски, Назима Кадри, Мэтта Калверта и Мэтта Нието. Ожидается, что Бураковски вернется в состав в пятницу.

“Без всех выбывших ребят мы стараемся играть как можно лучше, – сказал после победы над “Баффало” нападающий “Эвеланш” Джей-Ти Комфер. – Мы стараемся играть хорошо в обороне, следить за шайбой и делаем в этом плане хорошую работу”.

“Каролина” (35-23-4) во вторник уступила “Далласу” (1:4), потерпела второе поражение за три матча и в третий раз подряд проиграла на своем льду (0-2-1). “Харрикейнз” уступают “Коламбусу” в борьбе за место второй “уайлд-кард” два очка, хотя имеет три игры в запасе.

В поединке против “Старз” вратарь Алекс Неделькович провел первый матч в НХЛ с 23 января 2019 года из-за травм голкиперов “Каролины” Петра Мразека и Джеймса Раймера. Кроме того, в составе “Харрикейнз” в среду дебютировали форвард Винсент Трочек, обменянный в понедельник из “Флориды”, и защитник Брэйди Шей, приобретенный из “Рейнджерс”.

В матче с “Далласом” единственный гол “Харрикейнз” забил Себастьян Ахо, продливший результативную серию до 13 матчей. Это самая длительная серия в истории франшизы с сезона 1981-1982, когда подобное удалось форварду “Хартфорда” Блейну Стоутону. Ахо отличился в последних 11 встречах из 15, забросив за этот промежуток 13 шайб. С 36 голами он занимает пятое место в споре лучших снайперов сезона.

Андрей Свечников в поединке с “Далласом” сделал передачу и набрал очки в 11-й игре подряд, улучшив личный рекорд. Ахо и Свечников стали первыми с 1980 года игроками в истории франшизы, которым удалось в один и тот же период набрать очки не менее чем в 10 встречах подряд.

“Вегас” – “Баффало” (06:00): мощный отрезок “Голден Найтс”

“Вегас” (35-22-8) в среду взял верх над “Ойлерз” (3:0), обыграл прямого конкурента по Тихоокеанскому дивизиону и на расстояние четырех очков оторвался от “Эдмонтона” и “Ванкувера” в борьбе за лидерство в дивизионе.

В пятницу “Голден Найтс” могут продлить победную серию до восьми матчей и повторить клубный рекорд, который был установлен в их дебютном сезоне (с 14 декабря 2017 года по 2 января 2018 года), когда команда в итоге дошла до финала Кубка Стэнли. После прихода на пост главного тренера Питера Дебура “Вегас” сыграл 11-3-2.

Вратарь Марк-Андре Флери в матче с “Эдмонтоном” отразил все 29 бросков и оформил 61-й в карьере шатаут. Благодаря этому он сравнялся на 17-м месте в истории НХЛ с Терком Бродой. Также тот матч на ноль стал для него пятым в сезоне, это первое место в лиге вместе с Элвисом Мерзликиным из “Коламбуса” и Коннором Хеллебаком из “Виннипега”. Флери одержал пять побед кряду, отразив в этих матчах 94,1% бросков.

Нападающий Уильям Каррье в четверг подписал четырехлетний контракт с “Голден Найтс” на $5,6 млн. Среднегодовая стоимость договора составила $1,4 млн. 25-летний форвард, который 1 июля мог стать ограниченно свободным агентом, в 65 матчах сезона набрал 18 (7+11) очков. Он пришел в команду из “Сэйбрз” на драфте расширения.

“Баффало” (29-26-8) в среду проиграл “Колорадо” (2:3) и потерпел второе поражение за семь матчей (5-2-0). “Сэйбрз” остаются в 10 очках от зоны плей-офф. Ожидается, что в пятницу в составе команды дебютирует нападающий Доминик Кахун, который в понедельник был обменян из “Питтсбурга”. Он не смог сыграть в среду из-за травмы нижней части тела.

“Анахайм” – “Питтсбург” (06:00): череда неудач “Пингвинз”

“Питтсбург” (37-19-6) в среду уступил “Лос-Анджелесу” (1:2), потерпел четвертое поражение подряд и остался в четырех очках от лидера Столичного дивизиона “Вашингтона”. При этом у “Пингвинз” есть две игры в запасе. До нынешнего неудачного отрезка “Питтсбург” потерпел четыре поражения в течение 22 встреч.

“Мы знаем, насколько важно любое очко в это время года. И, поверьте, мы хотели сыграть лучше, – сказал капитан “Пингвинов” Сидни Кросби после поражения от “Кингз”. – Четыре поражения подряд – это малоприятная, но суровая реальность. Мы должны разобраться, что происходит не так. Поражение – лишнее напоминание, что в игровой день ты не можешь взять выходной и сыграть на одном коньке. Ты должен быть готов к серьезной борьбе, независимо от турнирного положения – своего собственного или соперника. Мы не играли плохо. Но мы играли недостаточно хорошо для победы. Надо это исправить в следующих матчах”.

За “Пингвинз” в среду дебютировали приобретенные в понедельник в разных обменах Патрик Марло, Конор Шири и Эван Родригес, которые не смогли отметиться в протоколе результативными действиями. А вот Евгений Малкин отметился передачей в своем 900-м матче в НХЛ. Он стал 13-м россиянином и третьим игроком “Пингвинз”, преодолевшим этот рубеж, а также вышел на 67-е место в истории лиги по результативности (1065). Он сравнялся с Китом Ткачуком и оставил позади Рэя Уитни.

“Я думаю, все они хорошо вписались в состав и выглядели достойно. Особенно для первой игры, – сказал про новобранцев главный тренер “Питтсбурга” Майк Салливан. – Теперь у нас есть больше опций в атаке”.

В среду Салливан не смог выставить на матч заболевшего Джареда Макканна, который в четверг тренировался в бесконтактном свитере. В таком же занимался центрфорвард Ник Бьюгстад. А вот защитники Джон Марино и Брайан Дюмулин катались без ограничений. В скором времени все четверо должны усилить состав “Пингвинз”.

“Дакс” (25-30-8) во вторник обыграли “Эдмонтон” (4:3 ОТ) и смогли прервать серию из пяти домашних поражений (0-4-1). В том матче за “Анахайм” дебютировал обменянный из “Коламбуса” форвард Сонни Милано, который забил два гола, в том числе в овертайме. Он стал 10-м игроком в истории НХЛ, которому удалось отличиться в овертайме в своей первой игре за новый клуб.

“Коламбус” – “Миннесота” (03:00): команды бьются за плей-офф

“Миннесота” (31-25-7) в четверг взяла верх над “Детройтом” (7:1), выиграла во второй раз подряд и одержала четвертую победу в пяти матчах. В последних 16 встречах “Уайлд” выиграли 11 раз и сейчас занимают 11-е место в Западной конференции, на три очка отставая от зоны плей-офф. Во вторник “Миннесота” обыграла “Коламбус” со счетом 5:4.

“Весело, когда нам удается так играть, – сказал защитник Мэтт Думба, набравший в матче с “Детройтом” 3 (2+1) очка. – Победа – это здорово. Парни не любят проигрывать, особенно во время гонки за плей-офф на Западе. Мы должны побеждать в каждой игре. И мы знаем, что должны быть такими же острыми в пятницу. “Коламбус” – команда, которая будет голодна и захочет отомстить”.

“Коламбус” (31-20-15), проиграв во вторник “Уайлд” (4:5), потерпел девятое поражение в 10 матчах (1-4-5). Причем семь из них произошли с разницей в одну шайбу. Всего в последних восьми встречах команда в сумме пропустила 32 гола.

В воротах “Блю Джекетс” в поединке с “Миннесотой” сыграл Матисс Кивленикс, вызванный из АХЛ из-за травмы Элвиса Мерзликина. Ожидается, что в пятницу он уступит место Юнасу Корписало, который может начать матч в старте впервые с 29 декабря.