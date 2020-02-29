“Монреаль” – “Рейнджерс” (2:5): новая победа “Нью-Йорка”

Артемий Панарин и Райан Стром

“Рейнджерс” (35-24-4) после 38 минут матча проигрывали 0:2, но затем забросили пять безответных шайб (четыре в третьем периоде), одержали пятую победу подряд и до двух очков сократили отставание от “Коламбуса” в борьбе за вторую “уайлд-кард” Восточной конференции. При этом у “Нью-Йорка” есть две игры в запасе. Кроме того, “Рейнджерс” в девятый раз подряд выиграли в гостях, а всего в последних 10 встречах сыграли 9-1-0.

Александр Георгиев сделал 32 сэйва, Райан Стром набрал 3 (2+1) очка, Артемий Панарин сделал две передачи и продлил результативную серию до 11 встреч, а Мика Зибанежад забил в шестой игре подряд и набрал очки в девятой встрече кряду. По ходу второго периода тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн поставил Панарина и Зибанежада в одно звено, что в итоге принесло результат.

“Он отлично справляется со своей задачей, удерживая шайбу и собирая на себе защитников, – сказал Зибанежад, который отличился с передачи Панарина, вышедшего на третье место в споре бомбардиров (32+55=87). – Благодаря этому у меня есть достаточно пространства, чтобы избежать контакта. Он невероятно владеет шайбой, его хоккейный IQ зашкаливает, что можно видеть на протяжении всего сезона”.

В составе “Монреаля” (29-28-9), который потерпел седьмое поражение в девяти встречах (2-5-2), голом и передачей отметился Томаш Татар, а Кэри Прайс в своем 11-м матче в старте подряд сделал 30 сэйвов. Из-за травмы лодыжки у “Канадиенс”, которые на девять очков отстают от зоны плей-офф, отсутствовал форвард Джонатан Друэн.