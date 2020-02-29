В одном из поединков НХЛ шайба отказалась лететь в ворота (видео)

В матче НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Питтсбургом» произошел курьезный момент. Проигрывая 0:1, «пингвины» забили гол, который в итоге не был засчитан.

В конце первого периода Джейсон Цукер прострелил на пятачок и шайба, отскочив от конька Сидни Кросби, оказалась за спиной голкипера Кальвина Петерсена. Сидни уже отпраздновал гол, но видеопросмотр эпизода его разочаровал. Оказалось что шайба, пройдя под щитком вратаря, неожиданно изменила направление и, проскользив по линии ворот, ударилась в штангу и выползла из створа. При этом за линией она так и не побывала.

Источник: сайт hockey. by