Александр Праведный стал первым игроком в истории МХК «Динамо», сыгравший 100 матчей за клуб

Во вчерашнем поединке против ХК «Донбасс» нападающий МХК «Динамо» Александр Праведный сыграл юбилейный 100 матч за клуб.

Таким образом форвард стал первым игроком в истории «бело-синих», кто сумел принять участие в таком количестве матчей.

На данный момент ТОП-10 игроков по играм за клуб выглядит таким образом:

1

Александр Праведный

100

2

Никита Олейник

94

3

Богдан Поддубный

92

4

Руслан Лисин

88

5

Руслан Максименко

87

6

Дмитрий Халин

83

7

Алексей Сиротенко

82

8

Даниил Бабчук

81

9

Дмитрий Колядинский

81

10

Игорь Худяков

73

Источник: сайт МХК «Динамо»