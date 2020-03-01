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Хоккей

Александр Праведный стал первым игроком в истории МХК «Динамо», сыгравший 100 матчей за клуб

Николай ПисаревНет комментариев
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Во вчерашнем поединке против ХК «Донбасс» нападающий МХК «Динамо» Александр Праведный сыграл юбилейный 100 матч за клуб.

Таким образом форвард стал первым игроком в истории «бело-синих», кто сумел принять участие в таком количестве матчей.

На данный момент ТОП-10 игроков по играм за клуб выглядит таким образом:

1

Александр Праведный

100

2

Никита Олейник

94

3

Богдан Поддубный

92

4

Руслан Лисин

88

5

Руслан Максименко

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87

6

Дмитрий Халин

83

7

Алексей Сиротенко

82

8

Даниил Бабчук

81

9

Дмитрий Колядинский

81

10

Игорь Худяков

73

Источник: сайт МХК «Динамо»

Источник: uhl.ua
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