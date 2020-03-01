Александр Савицкий: «У нас не было равнодушных – это самое главное»

Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийо выигрыше14:1у «Ледяных Волков», и победе в регулярном чемпионате УХЛ-Пари-Матч сезона-2019/20:

— Поздравляем с победой в регулярном чемпионате! Какие у Вас сейчас эмоции?

— Спасибо. Мы заслуженно победили в спортивной борьбе, и не только… Кто надо – тот поймёт.

— Комментарий о матче с «Ледяными Волками»?

— Парни хорошо настроились, отдавались полностью борьбе, глаза горели и все моменты старались доигрывать до конца. Молодцы, спасибо им за эту игру, спасибо за регулярный чемпионат. Да, были моменты, которые надо было доработать, пересмотреть, но их удаль молодецкая сказалась.





Хочу поздравить наших болельщиков: мы для них играли и старались, а они нам отплатили той же монетой – их поддержка много стоит! Спасибо, молодцы!



— Ваши ожидания от плей-офф?

— Не будем сбавлять обороты: так же отдаваться полностью игре, с таким же настроем выходить на все поединки. Думаю, что все будет нормально.

Стоит отметить, что следующий поединок кременчужане проведут на выезде, 7 марта. Их соперником будет ХК «Донбасс». Начало матча в 18:30.

Источник: сайт ХК «Кременчук»