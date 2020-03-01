“Флорида” – “Чикаго” (2:3 ОТ): очередное поражение “Пантерз”

Кейн забивает Бобровскому

“Флорида” (33-25-7) спасла одно очко благодаря голу [l]Майка Матесона[/l] в конце третьего периода, но все равно потерпела шестое подряд поражение дома (0-5-1) и четвертое во всех пяти последних матчах (1-3-1). “Пантерз” на три очка отстают от “Коламбуса” в борьбе за вторую “уайлд-кард” в плей-офф и на пять очков от “Торонто”, который идет третьим в Атлантическом дивизионе. Также голом и передачей у “Флориды” отметился Майк Хоффман, а Сергей Бобровский отразил 27 бросков, но пропустил с обеих попыток в серии буллитов.