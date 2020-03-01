“Монреаль” – “Каролина” (4:3 ОТ): “Харрикейнз” опять проиграли

Монреаль – Каролина

“Каролина” (35-24-5) потерпела третье поражение подряд, но на расстояние одного очка приблизилась к зоне плей-офф. “Харрикейнз” это очко в полной мере заработали – они проигрывали 0:3 к пятой минуте второго периода, но сравняли счет, в том числе забив за 1:17 до конца основного времени матча, когда отличился Джастин Уильямс. Однако уже на первой минуте овертайма “Монреаль” (30-28-9) добился победы благодаря шайбе защитника Джеффа Петри.

В составе “Канадиенс” по 2 (1+1) очка набрали Филлип Дано и Брендан Галлахер, а Томаш Татар сделал три передачи. Впервые с 4 февраля место в воротах “Монреаля” занял Чарли Линдгрен, отразивший 27 бросков.

В воротах “Каролины” матч начал Антон Форсберг, но после трех пропущенных шайб его заменили на Алекса Недельковича, отразившего 18 бросков. Нападающий “Харрикейнз” Себастьян Ахо остался без очков впервые за 15 матчей.