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“Монреаль” – “Каролина” (4:3 ОТ): “Харрикейнз” опять проиграли

Николай ПисаревНет комментариев
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Монреаль – Каролина

“Каролина” (35-24-5) потерпела третье поражение подряд, но на расстояние одного очка приблизилась к зоне плей-офф. “Харрикейнз” это очко в полной мере заработали – они проигрывали 0:3 к пятой минуте второго периода, но сравняли счет, в том числе забив за 1:17 до конца основного времени матча, когда отличился Джастин Уильямс. Однако уже на первой минуте овертайма “Монреаль” (30-28-9) добился победы благодаря шайбе защитника Джеффа Петри.

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В составе “Канадиенс” по 2 (1+1) очка набрали Филлип Дано и Брендан Галлахер, а Томаш Татар сделал три передачи. Впервые с 4 февраля место в воротах “Монреаля” занял Чарли Линдгрен, отразивший 27 бросков.

В воротах “Каролины” матч начал Антон Форсберг, но после трех пропущенных шайб его заменили на Алекса Недельковича, отразившего 18 бросков. Нападающий “Харрикейнз” Себастьян Ахо остался без очков впервые за 15 матчей.

Источник: nhl.ru
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