Очередной тур УМХЛ U-10 состоится в Киеве

С 29 февраля по 1 марта в Киеве состоится очередной тур Украинской молодежной хоккейной лиги среди команд спортсменов 2010 года рождения.
Напомним, что в этом соревновании детско-юношеская школа хоккейного клуба «Донбасс» представлена командой «Донбасс 2010» под руководством Максима Гужвы.
Расписание мини-турнира
29 февраля
15:15.
Поле А. «Сокол» – «Морские волки»
Поле Б. «Донбасс 2010» – «Шершни»
16:45.
Поле А. «Донбасс 2010» – «Морские Волки»
Поле Б. «Днепр» – «Шершни»
17:50.
Поле А. «Сокол» – «Днепр»
1 марта
08:00
Поле А. «Сокол» – «Донбасс 2010»
Поле Б. «Морские Волки» – «Днепр»
09:30
Поле А. «Днепр» – «Донбасс 2010»
Поле Б. «Морские Волки» – «Шершни»
10:40
Поле А. «Шершни» – «Сокол»
Источник: сайт ХК «Донбасс»
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