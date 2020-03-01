Очередной тур УМХЛ U-10 состоится в Киеве

С 29 февраля по 1 марта в Киеве состоится очередной тур Украинской молодежной хоккейной лиги среди команд спортсменов 2010 года рождения.

Напомним, что в этом соревновании детско-юношеская школа хоккейного клуба «Донбасс» представлена командой «Донбасс 2010» под руководством Максима Гужвы.

Расписание мини-турнира





29 февраля





15:15.

Поле А. «Сокол» – «Морские волки»

Поле Б. «Донбасс 2010» – «Шершни»

16:45.

Поле А. «Донбасс 2010» – «Морские Волки»

Поле Б. «Днепр» – «Шершни»

17:50.





Поле А. «Сокол» – «Днепр»

1 марта





08:00





Поле А. «Сокол» – «Донбасс 2010»

Поле Б. «Морские Волки» – «Днепр»

09:30





Поле А. «Днепр» – «Донбасс 2010»

Поле Б. «Морские Волки» – «Шершни»

10:40

Поле А. «Шершни» – «Сокол»

Источник: сайт ХК «Донбасс»