Новое на сайте

еще
Воскресенье, 1 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Сент-Луис” – “Айлендерс” (3:2 ОТ): “Блюз” продлили серию
Хоккей

“Сент-Луис” – “Айлендерс” (3:2 ОТ): “Блюз” продлили серию

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Колтон Парайко

Защитник Колтон Парайко на четвертой минуте овертайма принес “Сент-Луису” шестую победу подряд. При этом “Блюз” (38-17-10) смогли сравнять счет лишь за 1:44 до конца третьего периода усилиями другого защитника Винса Данна. Во втором и третьем периодах “Сент-Луис” перебросал соперника 23-5. С 86 очками “Блюз” продолжают лидировать в Центральном дивизионе и Западной конференции, на пять баллов опережая “Колорадо”.

В составе “Айлендерс” во втором матче подряд после обмена из “Оттавы” отличился нападающий Жан-Габриэль Пажо. “Нью-Йорк” (35-20-8) проиграл во втором матче подряд, но при этом продлил очковую серию до четырех поединков (2-0-2). Ворота команды защищал Томас Грайсс, который сделал 29 сэйвов. “Айлендерс” продолжают занимать место первой “уайлд-кард” Восточной конференции, на два очка опережая “Коламбус”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 + 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Александр Савицкий: «У нас не было равнодушных – это самое главное»

“Филадельфия” – “Рейнджерс” (5:2): “Нью-Йорк” проиграл и потерял Крайдера

Женская сборная уступила Исландии и вылетела в Дивизион III

“Коламбус” – “Миннесота” (0:5): очередное поражение “Джекетс”

В бой идут кулаки: двойная боксерская драка на льду в матче «Кременчук» — «Ледяные Волки» (видео)

Закрыть