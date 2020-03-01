“Сент-Луис” – “Айлендерс” (3:2 ОТ): “Блюз” продлили серию

Колтон Парайко

Защитник Колтон Парайко на четвертой минуте овертайма принес “Сент-Луису” шестую победу подряд. При этом “Блюз” (38-17-10) смогли сравнять счет лишь за 1:44 до конца третьего периода усилиями другого защитника Винса Данна. Во втором и третьем периодах “Сент-Луис” перебросал соперника 23-5. С 86 очками “Блюз” продолжают лидировать в Центральном дивизионе и Западной конференции, на пять баллов опережая “Колорадо”.

В составе “Айлендерс” во втором матче подряд после обмена из “Оттавы” отличился нападающий Жан-Габриэль Пажо. “Нью-Йорк” (35-20-8) проиграл во втором матче подряд, но при этом продлил очковую серию до четырех поединков (2-0-2). Ворота команды защищал Томас Грайсс, который сделал 29 сэйвов. “Айлендерс” продолжают занимать место первой “уайлд-кард” Восточной конференции, на два очка опережая “Коламбус”.