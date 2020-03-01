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Хоккей

“Тампа-Бэй” – “Калгари” (4:3): “Лайтнинг” исправились

Николай ПисаревНет комментариев
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Два гола в большинстве и один в меньшинстве помогли “Тампе” (41-19-5) прервать серию из четырех поражений и остаться в семи очках от “Бостона” в борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе. Андрей Василевский сделал 18 сэйвов, а Никита Кучеров отметился двумя передачами и продлил результативную серию до 19 игр (14 голов, 17 передач).

Также два паса в большинстве у хозяев сделал Михаил Сергачев, признанный первой звездой поединка. “Лайтнинг” второй матч подряд проводили без капитана Стивена Стэмкоса, который выбыл на срок от шести до восьми недель из-за операции на мышцах кора.

“Калгари” (33-26-7) проиграл второй раз подряд и остался на месте первой позиции “уайлд-кард” Запада, на одно очко опережая “Нэшвилл”, “Виннипег” и “Аризону”. Голом и передачей у “Флэймз” отметился Элиас Линдхольм.

Источник: nhl.ru
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