“Тампа-Бэй” – “Калгари” (4:3): “Лайтнинг” исправились

Гудроу прыгает перед Риттихом

Два гола в большинстве и один в меньшинстве помогли “Тампе” (41-19-5) прервать серию из четырех поражений и остаться в семи очках от “Бостона” в борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе. Андрей Василевский сделал 18 сэйвов, а Никита Кучеров отметился двумя передачами и продлил результативную серию до 19 игр (14 голов, 17 передач).

Рейтинг российских игроков по количеству сезонов с 80+ очками за сезон. pic.twitter.com/X94PxLboZc — NHL.RU (@nhlru) March 1, 2020

Также два паса в большинстве у хозяев сделал Михаил Сергачев, признанный первой звездой поединка. “Лайтнинг” второй матч подряд проводили без капитана Стивена Стэмкоса, который выбыл на срок от шести до восьми недель из-за операции на мышцах кора.

Шон Монахан в историческом рейтинге Калгари по голам в большинстве pic.twitter.com/QYBS201ZeY — NHL.RU (@nhlru) March 1, 2020

“Калгари” (33-26-7) проиграл второй раз подряд и остался на месте первой позиции “уайлд-кард” Запада, на одно очко опережая “Нэшвилл”, “Виннипег” и “Аризону”. Голом и передачей у “Флэймз” отметился Элиас Линдхольм.