“Виннипег” – “Вашингтон” (3:0): “Джетс” взяли реванш

Коннор Хеллебак

Коннор Хеллебак (33-27-6) отразил все 34 броска, оформил пятый шатаут в сезоне и помог “Виннипегу” взять реванш у “Вашингтона”, который во вторник обыграл “Джетс” в серии буллитов со счетом 4:3. Счет на седьмой минуте первого периода открыл Дмитрий Куликов, гол которого в итоге стал победным. Также у “Виннипега” отличились Кайл Коннор и Марк Шайфли. “Джетс” впервые за 10 поединков забили первыми и одержали первую победу за четыре матча (1-2-1) и делят с “Нэшвиллом” место второй “уайлд-кард” Западной конференции. При этом у “Предаторз” есть игра в запасе.

В первом периоде “Виннипег” потерял нападающего Патрика Лайне, которому в ногу прилетела шайба. По словам тренера “Джетс” Пола Мориса, форвард избежал перелома и отправится в субботу вместе с командой в Эдмонтон.

Илья Самсонов сделал 29 сэйвов, но не смог помочь “Вашингтону” (39-19-6) одержать третью победу подряд. “Кэпиталз” на четыре очка опережают “Питтсбург” в борьбе за первое место в Столичном дивизионе, но у “Пингвинз” есть две игры в запасе.