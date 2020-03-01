Новое на сайте

еще
Воскресенье, 1 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Виннипег” – “Вашингтон” (3:0): “Джетс” взяли реванш
Хоккей

“Виннипег” – “Вашингтон” (3:0): “Джетс” взяли реванш

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Коннор Хеллебак

Коннор Хеллебак (33-27-6) отразил все 34 броска, оформил пятый шатаут в сезоне и помог “Виннипегу” взять реванш у “Вашингтона”, который во вторник обыграл “Джетс” в серии буллитов со счетом 4:3. Счет на седьмой минуте первого периода открыл Дмитрий Куликов, гол которого в итоге стал победным. Также у “Виннипега” отличились Кайл Коннор и Марк Шайфли. “Джетс” впервые за 10 поединков забили первыми и одержали первую победу за четыре матча (1-2-1) и делят с “Нэшвиллом” место второй “уайлд-кард” Западной конференции. При этом у “Предаторз” есть игра в запасе.

Читайте также:  "Флорида" - "Колорадо" (4:5 ОТ): "Лавину" не остановить

В первом периоде “Виннипег” потерял нападающего Патрика Лайне, которому в ногу прилетела шайба. По словам тренера “Джетс” Пола Мориса, форвард избежал перелома и отправится в субботу вместе с командой в Эдмонтон.

Илья Самсонов сделал 29 сэйвов, но не смог помочь “Вашингтону” (39-19-6) одержать третью победу подряд. “Кэпиталз” на четыре очка опережают “Питтсбург” в борьбе за первое место в Столичном дивизионе, но у “Пингвинз” есть две игры в запасе.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Сергей Витер: «Понятно, что не на 100%, но ребята заслужили то, что получили»

“Тампа-Бэй” – “Чикаго” (2:5): четвертое поражение “Лайтнинг”

Александр Панченко: «Три заброшенные шайбы в ворота такого соперника – это плюс»

“Сент-Луис” – “Айлендерс” (3:2 ОТ): “Блюз” продлили серию

Александр Савицкий: «У нас не было равнодушных – это самое главное»

Закрыть