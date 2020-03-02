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Хоккей

“Айлендерс” – “Бостон” (0:4): четвертый “сухарь” Раска

Николай ПисаревНет комментариев
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Давид Пастерняк

25 сэйвов Туукки Раска и 3 (1+2) очка родившегося в Нью-Йорке Чарли Макэвоя принесли “Бостону” (41-13-12) 10-ю подряд гостевую победу над “Айлендерс”. В борьбе за первое место Атлантического дивизиона “Брюинз” сохранили отрыв от “Тампы” в семь очков. Во вторник соперники встретятся лицом к лицу.

Нападающий “Бостона” Давид Пастрняк забил 47-й гол в сезоне и лидирует в споре лучших снайперов, опережая Остона Мэттьюза (45) и Александра Овечкина (43).

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“Айлендерс” (35-21-8) проиграли в основное время впервые за пять матчей (2-1-2) и упустили шанс догнать “Питтсбург” в борьбе за третье место Столичного дивизиона. “Нью-Йорк” не реализовал ни одного из шести шансов в большинстве и в третий раз за девять матчей остался без голов. В воротах “Айлендерс” сыграл Семен Варламов, сделавший 25 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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