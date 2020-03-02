“Эдмонтон” – “Виннипег” (3:2): 100-е очко Драйзайтля

Драйзайтль против Хеллебака

Леон Драйзайтль забил два гола и сделал передачу, став первым игроком в сезоне, перешагнувшим отметку в 100 очков. Всего в 65 играх чемпионата у форварда “Эдмонтона” 102 (39+63) очка.

Леон Драйзайтль в рейтинге самых быстрых (по количеству матчей) наборов 100 очков начиная с сезона 1996-97 pic.twitter.com/ajUlTxpciN — NHL.RU (@nhlru) March 1, 2020

Он стал 10-м игроком за последние 26 лет, которому удалось достичь этого рубежа за 65 и менее игр. В последний раз это сделал Никита Кучеров в прошлом году. Также 3 (1+2) очка у “Ойлерз” набрал Райан Нюджент-Хопкинс, а Коннор Макдэвид сделал две передачи. “Эдмонтон” вышел на второе место Тихоокеанского дивизиона, на два очка опережая “Ванкувер” и на четыре отставая от “Вегаса”.

“Виннипег” (33-28-6) вышел вперед (2:1) во втором периоде после голов Логана Шоу и Кайла Коннора, забитых с разницей в 34 секунды. Но не удержал победный счет и упустил шанс выйти на место первой “уайлд-кард” Запада.