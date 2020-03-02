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Хоккей

“Эдмонтон” – “Виннипег” (3:2): 100-е очко Драйзайтля

Николай ПисаревНет комментариев
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Драйзайтль против Хеллебака

Леон Драйзайтль забил два гола и сделал передачу, став первым игроком в сезоне, перешагнувшим отметку в 100 очков. Всего в 65 играх чемпионата у форварда “Эдмонтона” 102 (39+63) очка.

Он стал 10-м игроком за последние 26 лет, которому удалось достичь этого рубежа за 65 и менее игр. В последний раз это сделал Никита Кучеров в прошлом году. Также 3 (1+2) очка у “Ойлерз” набрал Райан Нюджент-Хопкинс, а Коннор Макдэвид сделал две передачи. “Эдмонтон” вышел на второе место Тихоокеанского дивизиона, на два очка опережая “Ванкувер” и на четыре отставая от “Вегаса”.

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“Виннипег” (33-28-6) вышел вперед (2:1) во втором периоде после голов Логана Шоу и Кайла Коннора, забитых с разницей в 34 секунды. Но не удержал победный счет и упустил шанс выйти на место первой “уайлд-кард” Запада.

Источник: nhl.ru
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