“Флорида” – “Калгари” (0:3): “Пэнтерз” теряют шансы

Ти Джей Броди и Марк Джордано

Джонни Гудро забил гол и сделал пас, Марк Джордано отметился тремя передачами, и “Калгари” (34-26-7) прервал серию из двух поражений, поднявшись на третье место Тихоокеанского дивизиона. Вратарь Кэм Тэлбо сделал 38 сэйвов и оформил второй шатаут в сезоне.

“Флорида” (33-26-7) проиграла дома в седьмой раз подряд и отстала от зоны плей-офф уже на пять очков. Это повторение самой длительной серии домашних неудач для “Пэнтерз” (также с 26 февраля по 24 марта 2003 года). В воротах “Флориды” сыграл Сэм Монтембо, сделавший 25 сэйвов. Он сыграл вместо Сергея Бобровского, получившего повреждение на разминке. После игры было сообщено, что травма вратаря не должна быть очень серьезной.

“Мы потеряли очень важные очки, хотя должны зарабатывать их в каждой игре, – сказал тренер “Пантер” Джоэл Кенневилль. – Я, конечно, разочарован. Мы поставили себя в крайне трудное положение”.

Всего для “Флориды” поражение стало третьим подряд и пятым за шесть матчей.

Годро забил на следующий день после того, как у него умер дедушка.

“Был тяжелый день, но мне было приятно забить для него, – сказал Гуодро. – Он смотрел много моих игр, всегда поддерживал меня и моего брата. Так что гол случился в особенное время”.