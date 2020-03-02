“Флорида” – “Калгари” (0:3): “Пэнтерз” теряют шансы

Джонни Гудро забил гол и сделал пас, Марк Джордано отметился тремя передачами, и “Калгари” (34-26-7) прервал серию из двух поражений, поднявшись на третье место Тихоокеанского дивизиона. Вратарь Кэм Тэлбо сделал 38 сэйвов и оформил второй шатаут в сезоне.
“Флорида” (33-26-7) проиграла дома в седьмой раз подряд и отстала от зоны плей-офф уже на пять очков. Это повторение самой длительной серии домашних неудач для “Пэнтерз” (также с 26 февраля по 24 марта 2003 года). В воротах “Флориды” сыграл Сэм Монтембо, сделавший 25 сэйвов. Он сыграл вместо Сергея Бобровского, получившего повреждение на разминке. После игры было сообщено, что травма вратаря не должна быть очень серьезной.