“Лос-Анджелес” – “Нью-Джерси” (2:1 ОТ): очковая серия Гусева

Суббан и Кемпе

Гол Адриана Кемпе на второй минуте овертайма принес “Лос-Анджелесу” (24-35-6) третью победу в последних пяти матчах, а также пятую в восьми. Также у “Кингз” шайбой отметился Дастин Браун, а Джонатан Куик сделал 32 сэйва.

Вратарь “Нью-Джерси” Маккензи Блэквуд сделал 36 сэйвов, но его шестиматчевая победная серия подошла к концу. Однако “Девилз” (25-27-12) удалось продлить серию без поражений в основное время до пяти игр (3-0-2). Единственный гол “Нью-Джерси” с передачи Никиты Гусева забил Еспер Братт. Результативная серия Гусева достигла пяти матчей.

Для “Кингз” победа стала первой в сезоне после того, как команда проигрывала после первого периода. До этого были 23 поражения, из них 22 в основное время.