Матчи регулярного чемпионата 2 марта 2020 года (онлайн)

Леон Драйзайтль и Алекс Чиассон

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Расписание матчей 2 марта (время московское):

“Детройт Ред Уингз” – “Колорадо Эвеланш” (03:30)

“Нэшвилл Предаторз” – “Эдмонтон Ойлерз” (04:00)

“Детройт” – “Колорадо” (03:30 мск): победная серия “Эвеланш”

“Колорадо” (39-18-7) в субботу взял верх над “Нэшвиллом” (3:2) и выиграл в шестой раз подряд, а также в восьмой раз кряду в гостях. В понедельник “Эвеланш” могут продлить обе удачные серии. С 85 баллами они находятся в трех очках от “Сент-Луиса” в борьбе за первое место Центрального дивизиона и Западной конференции. При этом у “Колорадо” есть две игры в запасе. Следующие четыре матча из пяти “Эвеланш” проведут на выезде.

“Когда побеждаешь на выезде, это сближает команду, – сказал капитан “Колорадо” Габриэль Ландеског. – В апреле и мае, а также, надеюсь, в июне, будет важно, чтобы мы были сплоченной командой, держались вместе, и вместе проходили через взлеты и падения”.

Пять предыдущих побед “Эвеланш” одержали с разницей в одну шайбу, а три последние встречи выиграли с одинаковым счетом 3:2. Во всех матчах в рамках победной серии ворота команды защищал Павел Францоуз, который в поединке против “Предаторз” сделал 30 сэйвов. Примечательно, что после победы над “Оттавой” 6 февраля (4:1) “Колорадо” в следующих 12 матчах ни разу не забросил более трех шайб за встречу, но при этом выдал отрезок 9-2-1.

“В последнее время мы хорошо играем и набираем очки, преследуя “Сент-Луис”, – сказал после победы над “Нэшвиллом” Францоуз, в восьми встречах после травмы Филиппа Грубауэра пропустивший всего 13 шайб. – Надеюсь, что мы так же сыграем и в следующем матче”.

“Детройт” (15-47-5) в субботу уступил “Оттаве” (3:4 Б) и потерпел пятое поражение подряд, а также девятое в 10 последних матчах. С 12 января “Ред Уингз” одержали всего три победы и уже давно лишились математических шансов на выход в плей-офф. В поединке с “Сенаторз” один из их голов забил Сэм Ганье, перед дедлайном обменянный из “Эдмонтона”.

В нынешнем сезоне команды встречались один раз 20 января в Денвере. Тогда хозяева победили со счетом 6:3.

“Нэшвилл” – “Эдмонтон” (04:00): команды в борьбе за плей-офф

“Эдмонтон” (34-23-8) в субботу обыграл “Виннипег” (3:2), одержал первую победу в трех встречах и вышел на второе место Тихоокеанского дивизиона. “Ойлерз” на одно очко опережают “Калгари” и на четыре отстают от “Вегаса”. При этом относительно обоих конкурентов “Эдмонтон” провел на два поединка меньше.

Леон Драйзайтль в матче против “Джетс” забил два гола и сделал передачу, став первым игроком в сезоне, перешагнувшим отметку в 100 очков. Всего в 65 играх чемпионата у форварда “Эдмонтона” 102 (39+63) очка. Он стал 10-м игроком за последние 26 лет, которому удалось достичь данного рубежа за 65 и менее игр. В последний раз это сделал Никита Кучеров в прошлом году. А игрок “Эдмонтона” в последний так быстро смог достичь данной отметки в сезоне 1989-90, когда Марку Мессье потребовалось 62 игры.

“Конечно, я в восторге от этого,- сказал Драйзайтль про отметку в 100 очков за сезон. – Это особый рубеж для меня, но все позади. Сейчас речь идет о плей-офф. Мне кажется, я говорил это уже миллион раз”.

В воскресенье Драйзайтль был признан лучшим игроком февраля. По итогам месяца он стал самым результативным игроком лиги, набрав 23 (10+13) очка в 14 матчах, чем помог “Ойлерз” сыграть 7-5-2. В последних 11 встречах на счету Драйзайтля 10 голов и девять передач. “Эдмонтон” на выезде в этом сезоне сыграл 18-13-3.

“Нэшвилл” (32-24-8) в субботу уступил “Колорадо” (2:3), не смог продлить победную серию до четырех матчей и остался на месте второй “уайлд-кард” плей-офф Западной конференции. “Предэйторз”, сыгравшие в последних 16 матчах 10-5-1, имеют равное количество очков с “Виннипегом” и “Аризоной” (по 72), но имеют три поединка в запасе. В понедельник “Нэшвилл” закончит пятиматчевую домашнюю серию, по ходу которой сыграл 3-1-0.

“Каждый раз, когда проигрываешь матч, хочется увидеть большего, – сказал тренер “Предэйторз” Джон Хайнс после поражения от “Эвеланш”. – Мы должны извлечь уроки из этого поражения и использовать их в матче с “Эдмонтоном”.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды в Эдмонтоне. Оба раза побеждали хозяева (4:2 и 3:2). В этих матчах Драйзайтль забил в ворота “Нэшвилла” четыре гола. А всего в последних четырех встречах против “Предэйторз” немецкий форвард отличился восемь раз.