“Миннесота” – “Вашингтон” (3:4): дубль Овечкина и гол Русской тройки

Александр Овечкин

Александр Овечкин забил два гола “Вашингтона” из трех в течение 3:38 в первом периоде и помог “Кэпиталз” (40-19-6) выиграть в гостях впервые за пять матчей и сохранить преимущество в три очка над “Филадельфией” в борьбе за первое место Столичного дивизиона. Также двумя передачами у “Вашингтона” отметился Евгений Кузнецов, а Илья Ковальчук набрал первое очко за “Кэпиталз”.

Второй гол Овечкин забил после комбинации с участием Ковальчука и Кузнецова. Эта тройка сыграла вместе более четырех минут.

“Мне хотелось попробовать их втроем, – сказал Тодд Рирден о Русской тройке. – Мне нравится, что у Ковальчука в каждом матче много моментов, просто пока ему не удается забить. Такого игрока вообще приятно иметь в составе”.

Голы стали для Овечкина 44-м и 45-м в сезоне, и в гонке за “Морис Ришар Трофи” он делит второе место с Остоном Мэттьюзом. После пятиматчевой паузы, когда Овечкин не мог забить 700-й гол, капитан “Вашингтона” забросил пять шайб в шести играх.

Овечкин довел число голов в гостевых матчах в карьере до 356, выйдя на третье место в истории НХЛ и обойдя Яромира Ягра (355). Кроме того, воскресный матч стал его 144-м, в котором он забросил две и более шайбы. И по этому показателю он вышел на пятое место в истории, оставив позади Фила Эспозито.

“Обе команды очень хотели набрать очки, и соперник в них нуждался так же сильно, как мы, – сказал Кузнецов. – Считаю, что мы отлично поработали. Они часто вбрасывали шайбу, но мы защищались впятером и страховали друг друга. Сегодня это принесло нам успех”.

Вратарь “Вашингтона” Брэйден Холтби сделал 37 сэйвов, в том числе 16 из 17 в третьем периоде.

“Миннесота” (32-26-7) проиграла впервые за четыре матча несмотря на гол и пас Кевина Фиалы, забившего в четвертой игре подряд. В борьбе за вторую “уайлд-кард” Западной конференции “Уайлд” на одно очко отстают от “Нэшвилла”,”Виннипега” и “Аризоны”.