“Рейнджерс” – “Филадельфия” (3:5): четыре гола “Флайерз” в неравных составах

Хенрик Лундквист

“Филадельфия” (38-20-7) забила три гола в большинстве и один в меньшинстве и продлила победную серию до шести матчей, что позволило “Флайерз” на три очка оторваться от “Питтсбурга” в борьбе за второе место Столичного дивизиона. Лидирующий “Вашингтон” остался в трех очках от команды Алена Виньо.

“Летчики” обыграли “Рейнджерс” во второй раз за три дня. В пятницу они взяли верх в домашнем матче со счетом 5:2. В воскресенье по шайбе в большинстве забросили Мэтт Нисканен, Шон Кутюрье и Трэвис Конекни, а в меньшинстве отличился Михаэль Раффл. Вратарь Картер Харт отразил 23 броска и одержал свою пятую победу подряд.

“Рейнджерс” все три своих гола забили в большинстве: дважды отличился Мика Зибанежад, еще один раз Павел Бучневич. Артемий Панарин сделал две передачи и продлил результативную серию до рекордных в карьере 13 игр. В воротах “Нью-Йорка” впервые с 3 февраля с первых минут появился Хенрик Лундквист, сделавший 21 сэйв.

“После длительного перерыва хочется выйти на лед и сыграть хорошо, но три пропущенных гола в первом периоде этому явно не помогли, – сказал Лундквист. – Мы допустили несколько глупых удалений, которые дорого нам стоили. Но я тоже не был слишком уж хорош”.

“Рейнджерс” (35-26-4) на четыре очка отстали от “Коламбуса”, который сегодня выиграл и занимает место второй “уайлд-кард”. Хотя “Блю Джекетс” провели на две встречи больше.