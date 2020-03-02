Новое на сайте

еще
Понедельник, 2 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Рейнджерс” – “Филадельфия” (3:5): четыре гола “Флайерз” в неравных составах
Хоккей

“Рейнджерс” – “Филадельфия” (3:5): четыре гола “Флайерз” в неравных составах

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Хенрик Лундквист

“Филадельфия” (38-20-7) забила три гола в большинстве и один в меньшинстве и продлила победную серию до шести матчей, что позволило “Флайерз” на три очка оторваться от “Питтсбурга” в борьбе за второе место Столичного дивизиона. Лидирующий “Вашингтон” остался в трех очках от команды Алена Виньо.

“Летчики” обыграли “Рейнджерс” во второй раз за три дня. В пятницу они взяли верх в домашнем матче со счетом 5:2. В воскресенье по шайбе в большинстве забросили Мэтт Нисканен, Шон Кутюрье и Трэвис Конекни, а в меньшинстве отличился Михаэль Раффл. Вратарь Картер Харт отразил 23 броска и одержал свою пятую победу подряд.

Читайте также:  Александр Савицкий: «Ожидал, что мы должны сегодня хорошо сыграть»

“Рейнджерс” все три своих гола забили в большинстве: дважды отличился Мика Зибанежад, еще один раз Павел Бучневич. Артемий Панарин сделал две передачи и продлил результативную серию до рекордных в карьере 13 игр. В воротах “Нью-Йорка” впервые с 3 февраля с первых минут появился Хенрик Лундквист, сделавший 21 сэйв.

“После длительного перерыва хочется выйти на лед и сыграть хорошо, но три пропущенных гола в первом периоде этому явно не помогли, – сказал Лундквист. – Мы допустили несколько глупых удалений, которые дорого нам стоили. Но я тоже не был слишком уж хорош”.

Читайте также:  Днепр - Ледяные Волки: составы на игру (+ текстовая трансляция)

“Рейнджерс” (35-26-4) на четыре очка отстали от “Коламбуса”, который сегодня выиграл и занимает место второй “уайлд-кард”. Хотя “Блю Джекетс” провели на две встречи больше.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

6 + 15 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Украинский хоккеист в кровь избил россиянина во время матча (видео)

“Айлендерс” – “Бостон” (0:4): четвертый “сухарь” Раска

«Супер-Контик» JHC-2008 (второй игровой день)

“Лос-Анджелес” – “Нью-Джерси” (2:1 ОТ): очковая серия Гусева

В белорусской экстралиге зафиксирован сенсационный результат в ¼ плей-офф (видео)

Закрыть