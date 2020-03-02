Новое на сайте

еще
Понедельник, 2 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Сент-Луис” – “Даллас” (4:3 Б): седьмая подряд победа “Блюз”
Хоккей

“Сент-Луис” – “Даллас” (4:3 Б): седьмая подряд победа “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Аллен спасает ворота от Радулова

“Сент-Луис” (39-17-10) продлил победную серию до семи матчей и продолжает на три очка опережать “Колорадо” в борьбе за первое место Центрального дивизиона. “Блюз” вели со счетом 3:1, позволили сопернику сравнять счет, в том числе пропустив от Джона Клингберга за 19 секунд до конца третьего периода, но добыли два очка благодаря попытке Райана ОРайли, ставшего единственным реализовавшим буллит игроком. С игры у “Сент-Луиса” забивали Давид Перрон, Тайлер Бозак и отличившийся в четвертом матче подряд Брэйден Шенн.

Читайте также:  "Анахайм" включил в список травмированных Силфверберга

“Даллас” (38-17-11) уступил во втором матче подряд и отстает от “Колорадо” на четыре очка. У “Старз” по голу также забили Тайлер Сегин и Денис Гурьянов. С 20 голами россиянин является лучшим снайпером команды. Вратарь Антон Худобин сделал 26 сэйвов, а Александр Радулов не забил в серии буллитов и в последних 11 матчах имеет на счету 3 (0+3) очка.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Эдмонтон” – “Виннипег” (3:2): 100-е очко Драйзайтля

“Тампа-Бэй” – “Калгари” (4:3): “Лайтнинг” исправились

Очередной тур УМХЛ U-10 состоится в Киеве

“Монреаль” – “Каролина” (4:3 ОТ): “Харрикейнз” опять проиграли

“Флорида” – “Чикаго” (2:3 ОТ): очередное поражение “Пантерз”

Закрыть