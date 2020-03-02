“Сент-Луис” – “Даллас” (4:3 Б): седьмая подряд победа “Блюз”

Аллен спасает ворота от Радулова

“Сент-Луис” (39-17-10) продлил победную серию до семи матчей и продолжает на три очка опережать “Колорадо” в борьбе за первое место Центрального дивизиона. “Блюз” вели со счетом 3:1, позволили сопернику сравнять счет, в том числе пропустив от Джона Клингберга за 19 секунд до конца третьего периода, но добыли два очка благодаря попытке Райана ОРайли, ставшего единственным реализовавшим буллит игроком. С игры у “Сент-Луиса” забивали Давид Перрон, Тайлер Бозак и отличившийся в четвертом матче подряд Брэйден Шенн.

“Даллас” (38-17-11) уступил во втором матче подряд и отстает от “Колорадо” на четыре очка. У “Старз” по голу также забили Тайлер Сегин и Денис Гурьянов. С 20 голами россиянин является лучшим снайпером команды. Вратарь Антон Худобин сделал 26 сэйвов, а Александр Радулов не забил в серии буллитов и в последних 11 матчах имеет на счету 3 (0+3) очка.