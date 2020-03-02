Три звезды февраля: Драйзайтль, Зибанежад, Пастрняк

Леон Драйзайтль

Нападающий “Эдмонтон Ойлерз” Леон Драйзайтль, форвард “Нью-Йорк Рейнджерс” Мика Зибанежад и нападающий “Бостон Брюинз” Давид Пастрняк вошли в число трех звезд февраля в НХЛ.

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА – ЛЕОН ДРАЙЗАЙТЛЬ, Н, “ЭДМОНТОН”

Драйзайтль стал самым результативным игроком лиги в феврале, набрав 23 (10+13) очка в 14 матчах, чем помог “Ойлерз” сыграть 7-5-2 и удержать второе место Тихоокеанского дивизиона (34-23-8, 76 очков). Драйзайтль набирал очки в 10 матчах из 14, в том числе семь раз проведя мультиочковые игры. Также в его активе два матча с четырьмя очками: 1 февраля против “Калгари” (0+4=4) и 11 февраля против “Чикаго” (1+3=4). Драйзайтль забивал в восьми встречах, а два его гола стали победными. Он закончил месяц, набрав 3 (2+1) очка в игре с “Виннипег Джетс” и второй раз в карьере достигнув отметки в 100 очков (также в сезоне 2018-19). Драйзайтль стал вторым игроком “Ойлерз”, не менее двух раз набравшим 100 очков. В этом сезоне на это ему потребовалось 65 матчей. В последний раз игрок “Эдмонтона” делал это так быстро в сезоне 1989-90, когда Марку Мессье потребовалось 62 игры. 24-летний уроженец Кельна (Германия) был выбран под третьим номером драфта-2014 и проводит шестой сезон в “Ойлерз”. Со 102 (39+62) очками в 65 матчах он занимает первое место в лиге.

ВТОРАЯ ЗВЕЗДА – МИКА ЗИБАНЕЖАД, Н, “РЕЙНДЖЕРС”

Зибанежад разделил первое место в лиге по голам (11) и занял второе место по результативности (11+9=20), чем помог “Рейнджерс” одержать 11 побед (11-4-0) и сократить отставание от зоны плей-офф с девяти очков до двух (35-25-4, 74 очка). Зибанежад набирал очки в 12 матчах из 15, забив в 11 из них. В том числе в овертайме игры с “Айлендерс” 25 февраля, после чего “Рейнджерс” установили клубный рекорд, одержав девятую подряд гостевую победу. Также Зибанежад набрал очки в рекордных в карьере девяти матчах (11-27 февраля: 8+7=15). 27 февраля в Монреале он достиг отметки в 30 голов, став первым игроком “Рейнджерс” со времен Яромира Ягра (2005-06, 2006-07), забившим по 30 голов в двух сезонах подряд. По ходу месяца Зибанежад продлил рекордную в карьере голевую серию до шести игр, которая стала самой длительной в “Рейнджерс” за 14 лет (Ягр в сезоне 2005-06) и повторением самой длительной серии в НХЛ в этом сезоне. 27-летний уроженец Худдинге (Швеция) проводит девятый сезон в НХЛ и четвертый в “Рейнджерс”. В 51 игре чемпионата он набрал 62 (30+32) очка. До личных рекордов ему не хватает одного гола и 13 передач и очков.

ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА – ДАВИД ПАСТРНЯК, Н, “БОСТОН”

Пастрняк набрал в феврале 19 (10+9) очков в 14 матчах, разделив лидерство с четырьмя победными голами, чем помог “Бостону” разделить первое место в лиге с 11 победами (11-3-0) и подняться на вершину общей турнирной таблицы (41-13-12, 94 очка). Пастрняк набирал очки в 10 матчах, в том числе семь раз проведя семь мультиочковых игр и 12 февраля в поединке с “Монреаль Канадиенс” забив три гола. Этот хет-трик стал его девятым в карьере (в том числе плей-офф) и четвертым в сезоне 2019-20. В одном сезоне столько хет-триков в НХЛ в последний раз оформляли в чемпионате 2010-11. Пастрняк забивал победные голы в двух последних матчах “Брюинз” (27 февраля против “Далласа” и 29 февраля против “Айлендерс”), закончив февраль с четырьмя победными шайбами. Только пять игроков в истории клуба забивали столько голов за один календарный месяц. 23-летний уроженец Гавиржова (Чехия), выбранный под 25-м номером драфта-2014, проводит шестой сезон в “Бостоне”. С 47 голами Пастрняк лидирует в НХЛ и занимает второе место в лиге с 91 (47+44) очком в 66 матчах. Он может стать первым игроком после Фила Эспозито (1974-75), завоевавшим звание лучшего снайпера лиги. При этом он уже забил больше всех голов за “Бостон” за последние 26 лет (Кэм Нили забросил 50 шайб в сезоне 1993-94).