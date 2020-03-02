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В белорусской экстралиге зафиксирован сенсационный результат в ¼ плей-офф (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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На первую в истории победу в плей-офф «Локомотиву» понадобилось всего два матча – эта команда творит историю семимильными шагами. Теперь серия переезжает в Оршу при счете 1:1.

Юность – Локомотив – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 14:11 Кашкар (Мальцев),1:1 – 53:42 Абметка (Горошко),1:2 – 54:45 Филичкин (Колышкин, Перегуда)

Штраф:4 – 12

Броски:33 (10+16+7) – 19 (6+7+6)

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Лучшие игроки:Кашкар– С. Степанов

Источник: сайт hockey.by

Источник: uhl.ua
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