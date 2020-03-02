Выступление сборных Украины, история успеха в США и зрелищные драки: топ-10 новостей февраля

Февральские хоккейные события были богаты выступлениями сборных на различных международных турнирах, начиная от квалификации на олимпиаду и заканчивая женскими баталиями на льду. Помимо «сине-желтой» дружины: жизнь известного украинского хоккеиста в США, яркая драка в УХЛ-Пари-Матч, романтические истории на льду и другое.

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам вспомнить самые яркие моменты минувшего месяца и возобновить в памяти топовые события февраля.

Первой в топе февральских новостей стала тема о Дмитрии Христиче и его выступлениях в НХЛ. Легендарный украинский спортсмен в течение 12 сезонов прославлял нашу страну в сильнейшей клубной хоккейной лиге мира.

— С Уэйном Гретцки в Лос-Анджелесе играли не только в хоккей?



— В одном звене сыграли около40 матчей.Но мне больше запомнилась игра сУэйномв гольф. Как-то после тренировки он собрался с друзьями в гольф-клуб. Я поехал вместе с ними. Гольф-клуб находился недалеко от его дома. Он пригласил нас к себе в гости.

В Америке и Канадегольф и тогда уже был очень популярен. Считаю, гольф и хоккей совместимы виды спорта. Потому что в первый играют летом, а во второй – зимой.

Вторую строчку заняла новость о массовой драке в матче 34-ого тура между херсонским «Днепром» и киевскими «Ледяными Волками». В ходе стычки кулаками помахал и играющий президент киевских «Ледяных Волков»Андрей Хапков, которыйзащищал свои ворота не только хоккейной техникой, но и мощными ударами.

На следующих трех позицияхразместилась тематика новостей, которая была связана с выступлениеями национальной сборной Украины на квалификационном турнире в Казахстане с 6 по 9 февраля. Соперниками украинских хоккеистов были сборные: Казахстана, Польши и Нидерландов.

В свою очередь, главный тренер команды Сергей Витер мограссчитывать на23 исполнителей, из которых 18 представляли команды украинского чемпионата.

Национальная сборная Украины стартовала на турнире с поражения от Казахстана (1:8). Единственную шайбув составе украинцев (при счете 0:4), забросил Сергей Бабинец.

Во втором матче «сине-желтые» проиграли своим польским соперникам со счетом 6:1. Украинские хоккеисты первыми забросили шайбу (отличился Павел Таран), но в конечном результате пропустили шесть.

В третьем поединке сборная Украины обыграла сборную Нидерландов со счетом 3:0,добыв свою единственную победу на турнире. Стоит отметить, что тот раунд квалификационного олимпийского турнира выиграла команда из Польши.

Свое место в топезаняла иновость о проблеме с процедурой натурализации игроков украинской сборной. В итоге, олимпийская квалификация прошла без них.

Речь и идет об вратареОлеге Петрове («Днепр»), защитниках Юрие Сильницком(«Донбасс») иВладиславе Грицких(«Кременчук»), а также нападающих Илье Коренчуке («Донбасс»).

На данный момент известно, чтоФХУпытается решить вопрос с получением паспортов игроками хотя бы до весеннего чемпионата мира вПольше.

Шестое место заняли романтические истории игроков украинского чемпионата ко Дню влюбленных. Сергей Бабинец, Никита Буценко, Алексей Зайцев, Максим-Михаил Ядловский, Александр Каракулько и Даниил Кашевко поделились своими романтическими историями.

Ведь спорт – это тоже романтика, а спортсмены могут быть чуткими и романтичными. Особенно, когда дело касается тех, кого они действительно любят. В этой материале игроки искренне рассказали о своих вторых половинках, романтических историях знакомства, предложениях на льду и чутких отношениях на расстоянии.

Эти истории разные и совершенно непохожие одна на другую, но их объединяет то, что именно вторые половинке больше всего поддерживают хоккеистов на их трудном спортивном пути.

Седьмая позиция принадлежит юниорской сборной Украины, которая заняла первое место на турнире «Четырех наций». Подопечные Александра Бобкина уверенно и на одном дыхании провели трехдневный турнир в Венгрии, закинув в общем25 шайби получив красивые победы во всех матчах.

Венгрия – Украина 6:11 (4:2, 1:3, 1:6)



Украина – Япония 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)



Украина-Польша 7: 2 (4:0, 2:1, 1:1)

Восьмое место занял комментарий форварда сборной Украины Сергея Бабинца. Сергей сравнил уровень развития хоккея в Казахстане и в Украине. И то, что нашей Федерации нужно стремиться к уровню Казахстана.



«По правде говоря, мы играем на разных уровнях, даже на разных планетах. У нас практически вся оборона составлена из игроков чемпионатаУкраины.В сборнойКазахстанаиграют ребята из«Барыса», из КХЛ.



Плюс у вас много натурализованных иностранцев, которые в свое время выступали вНХЛ.У нас во всем уровень ниже, начиная от зарплат и заканчивая мастерством.Конечно, здесь все на уровнеКХЛ».

Девятое место занял новостной блок о выступленияхнашей женской сборной на чемпионате мира в Исландии. Увы, но наши хоккеистки проиграли все поединки (заработав 2 очка) и опустились вниз на один Дивизион (со второго в третий).

Украина – Турция 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)



Хорватия – Украина 2:1 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)



Новая Зеландия – Украина 5:3 (3:1,1:1,1:1)



Украина-Австралия 1:9 (0:2,0:2,1:5)



Украина – Исландия 0:7 (0:0, 0:5, 0:2)

Десятое место заняла новость про трансфер, который совершили ХК «Ледяные Волки». Они дозаявили американского легионера, игравшего в Бельгии, Швеции, Чехии и Германии. Защитник дважды становился лучшим бомбардиром среди игроков своего амплуа в Бельгии.

35-летний хоккеист выступал в различных минорных американских хоккейных лигах, в том числе в SPHL, ECHL, LNAH, CHL, IHL. Также Еунг играл в четвёртом дивизионе Германии, Новой Зеландии, чемпионате Бельгии и в БеНеЛиге.

Такими событиями всем болельщикам украинского хоккея запомнился последний зимний месяц, впереди всех фанатов ждет заключительная стадия регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, мощный старт плей-офф чемпионата и много интересного от Украинской хоккейной лиги.

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