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Хоккей

Александр Боевых не сыграет в матче против «Донбасса»

Николай ПисаревНет комментариев
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Спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги сообщает:

В соответствии с регламентом соревнования и на основании протокола матча №116 между командами «Кременчук» и «Ледяные Волки», который состоялся 29 февраля 2020 года, на игрока команды «Кременчук» №19Боевых Александра, который был наказан большим + дисциплинарным до конца игры штрафом, наложено дисциплинарное наказание в соответствии с пунктом 3.15 Таблицы штрафов и наказаний в виде дисквалификации на один календарный матч.

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Таким образом,Александр Боевыхпропустит заключительный матч регулярного чемпионата между «Кременчуком» и «Донбассом», который состоится 7 марта в Дружковке. Начало встречи в 18:30, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

Источник: uhl.ua
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