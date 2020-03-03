Александр Боевых не сыграет в матче против «Донбасса»

Спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги сообщает:

В соответствии с регламентом соревнования и на основании протокола матча №116 между командами «Кременчук» и «Ледяные Волки», который состоялся 29 февраля 2020 года, на игрока команды «Кременчук» №19Боевых Александра, который был наказан большим + дисциплинарным до конца игры штрафом, наложено дисциплинарное наказание в соответствии с пунктом 3.15 Таблицы штрафов и наказаний в виде дисквалификации на один календарный матч.

Таким образом,Александр Боевыхпропустит заключительный матч регулярного чемпионата между «Кременчуком» и «Донбассом», который состоится 7 марта в Дружковке. Начало встречи в 18:30, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.