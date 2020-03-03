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“Анахайм” – “Нью-Джерси” (0:3): первый за год шатаут Шнайдера

Николай ПисаревНет комментариев
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Дэймон Северсон и Кори Шнайдер

Кори Шнайдер сделал 34 сэйва и помог “Нью-Джерси” (26-27-12) продлить серию без поражений в основное время до шести матчей. Для вратаря “Девилз” сухой матч стал первым с 21 февраля 2019 года.

“Сегодня партнеры отлично поработали, – сказал Шнайдер. – Я же просто делал свою работу”.

Два гола в большинстве у “Нью-Джерси” забил Павел Заха. “Девилз” в последних шести матчах сыграли 4-0-2. Никита Гусев отметился одной передачей и продлил результативную серию до шести встреч.

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“Анахайм” (26-31-8) не смог продлить победную серию до трех матчей. Вратарь “Дакс” Джон Гибсон сделал 31 сэйв. За “Анахайм” дебютировал нападающий Дэвид Бэкес, сыгравший 11:44 в центре четвертого звена. Это был его первый матч с 9 января.

Источник: nhl.ru
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