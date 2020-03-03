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Хоккей

Джош Андерсон пропустит до полугода

Николай ПисаревНет комментариев
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Джош Андерсон

В понедельник Джошу Андерсону сделали операцию по восстановлению связок в левом плече. Ожидается, что форвард “Коламбус Блю Джекетс” сможет вернуться в состав через четыре или шесть месяцев.

Он получил эту травму в матче против “Оттава Сенаторз” 14 декабря.

“Когда Джош травмировался, он мог либо лечь на операцию и пропустить весь сезон, либо отдохнуть и полечиться в надежде, что сможет вернуться в состав, – сказал генеральный менеджер “Коламбуса” Ярмо Кекалайнен. – К сожалению, второй вариант сработал не так, как нам хотелось, и было принято решение лечь на операцию, чтобы Джош полностью восстановился и был готов к следующему сезону”.

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В нынешнем чемпионате Андерсон провел 26 матчей, набрав четыре (1+3) очка. В общей сложности на его счету 115 (65+50) баллов за результативность в 267 играх. В НХЛ он выступал только за “Блю Джекетс”.

Источник: nhl.ru
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