«Донбасс» – «Кременчук»: принципиальная битва за престиж в конце регулярного чемпионата

На этой неделе в рамках 40-го турасостоятся заключительные поединки нынешнего регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матчв сезоне 2019/20. И хоть на положение команд в турнирной таблице эти матчи уже не повлияют, однако все клубы хотят закончить “регулярку” на положительной ноте.

Центральный матч тура состоится в Дружковке, где в битве за престиж сойдутся лидеры «регулярки» – «Донбасс» и «Кременчук».Отметим, что кременчужане после разгрома над«Ледяными Волками» досрочно выиграли регулярный чемпионат, а донецкая команда финиширует на втором месте.

В этой встрече очки будут не главным мотиватором, ведь и так ясно, на какой позиции клубы завершат чемпионат. Весь «смак» соперничества будет упираться в амбициях команд и высокой принципиальной борьбе.

А теперь о цифрах:

В очных встречах лидируют дончане — 4:3, при разнице шайб — 18:22 в пользу «Кременчука».Три из четырех побед «Донбасс» одержал на выезде, у кременчужан — две на выезде и одна дома.



Два последних поединка в Кременчуге завершились минимальной победой «Донбасса» (5:4, 5:4Б.).

В целом, из 7 встреч –2 заканчивались серией буллитов, где победу праздновали подопечные Витера.

Но не стоит забывать, что два матча заканчивались победой «Кременчука» с разницей в три (3:0) и в четыре шайбы (5:1).

Если говорить о большинстве, то в очных встречах лидируют кременчугские хоккеисты. Из30 попыток“горожане” реализовали10.Таким образом, «Кременчук» забрасывал каждую третью шайбу в большинстве.

«Донбасс», в свою очередь, из26 попыток разыграть лишнего игрокареализовал4,что означает, что донецкий клуб пользовался каждым шестым удалением противника.Однако, в меньшинстве, сильнее оказались дончане – лишь единожды чемпионы Украины сумели прошить кременчугского голкипера, имея на одного игрока меньше.

Статистика периодов говорит о том, что«Донбасс» чаще всего забивал во вторых периодах очных матчей против«Кременчука» –7 шайб.А в первых и третьих периодах дончане отличались 5 и 4 раза соответственно.

Для “горожан” самыми ударными также становилисьвторые периоды –в них команда Савицкого отличалась10 раз.В первых периодах в воротах дончан«Кременчук» расписывался7 раз, а в третьих –5.





Список тройки лидеров «Кременчука» в очных встречах выглядит таким образом: Ворона — 8 (1+7) баллов, Пукс — 6 (4+2) очков, Толстушко (2+3) и Орлов (1+4) по 5 баллов.

В свою очередь, у дончан лидируют: Уилсон – 4 (0+4) очка, Никифоров (1+2) и Шишлянников (0+3) по 3 балла.



В донецкой команде больше всех сопернику забивали голов:Карпенко, Колесниковс и Коренчук – имеют в активе по 2 гола.У кременчужан:Пукс — 4 шайбы, Гриценко и Григорян по 3 шайбы.







На сегодняшний день общая статистика первой пятерки лиги выглядит таким образом:

«Донбасс»



Коренчук — 43 (21+22) очка

Лялька — 40 (19+21) очков

Подзиньш — 34 (18+16) очк

Карамнов — 34 (10+24) очка

Шишлянников — 29 (15+14) очков.

«Кременчук»



Орлов — 68 (35+33) баллов

Киселев — 63(34+29) балла

Созонов — 59 (25+34) очков

Ворона — 54(17+37) очка

Пукс — 51(15+36) очко.

Стоит отметить, что защитник кременчужан Александр Боевых пропустит заключительный матч регулярного чемпионата между «Кременчуком» и «Донбассом», который состоится в ближайшую субботу, 7 марта в Дружковке. Начало встречи в 18:30.



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