Куинн Хьюз – новичок февраля в НХЛ

Куинн Хьюз

Защитник “Ванкувер Кэнакс” Куинн Хьюз, с 15 (2+13) очками в 13 матчах ставший самым результативным новичком февраля, был признан лучшим новичком месяца в НХЛ.

В борьбе за награду Хьюз обошел вратаря “Нью-Джерси Девилз” Маккензи Блэквуда (6-0-1; 1,27 в среднем пропущенных гола, 96,7% сэйвов; два шатаута), голкипера “Нью-Йорк Рейнджерс” Игоря Шестеркина (6-0-0; 2,03 гола; 94,8% сэйвов), левого крайнего форварда “Чикаго Блэкхокс” Доминика Кубалика (8+4=12 в 14 матчах), правого крайнего “Даллас Старз” Дениса Гурьянова (7+3=10 в 15 матчах), центрфорварда “Монреаль Канадиенс” Райана Сузуки (4+6=10 в 15 играх) и защитника “Колорадо Эвеланш” Кейла Макара (1+9=10 в 15 матчах).

Оба гола в феврале Хьюз забил 1 февраля в игре с “Нью-Йорк Айлендерс”, проведя свой первый мультиочковый матч, в том числе отличившись в овертайме. Он стал шестым новичком-защитником в истории клуба, забившим не менее двух голов за матч.

10 февраля в матче против “Нэшвилл Предаторз” (6:2) Хьюз сделал три передачи, став вторым новичком в истории НХЛ, в течение сезона оформившим четыре ассистентских хет-трика. Ранее это удавалось Рэю Бурку, сделавшим это четыре раза в чемпионате 1979-80. 25 февраля в Монреале Хьюз набрал 50-е очко в сезоне, став вторым после Никласа Лидстрема (1991-92) защитником-новичком, кому это удалось. 27 февраля в Оттаве Хьюз отметился 43-й передачей в сезоне, обойдя Дэйла Тэллона (42 в сезоне 1970-71) по этому показателю среди новичков “Кэнакс”.

В феврале Хьюз сделал 13 передач, что стало вторым показателем за календарный месяц среди новичков “Кэнакс” (вне зависимости от позиции) после Тэллона (15 в марте 1971 года). Также это стало лучшим результатом за календарный месяц среди всех защитников “Ванкувера” за 25 лет (Джефф Браун сделал 13 в феврале 1995-го).

20-летний уроженец Орландо (Флорида) был выбран под седьмым номером драфта-2018. В сезоне 2018-19 он набрал 33 (5+28) очка в 31 матче в составе Университета Мичигана прежде чем присоединиться к “Кэнакс” на пять матчей (0+3=3). Ранее награду лучшему новичку месяца выигрывали Виктор Олофссон (октябрь, декабрь), Макар (ноябрь) и Кубалик (январь).